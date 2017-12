TV3 denuncia 'El País' per l'article amb "dades falses" sobre la cadena

TV3 va presentar aquest divendres al jutjat una demanda contra 'El País' com a resposta a un article publicat pel diari el 12 de novembre titulat 'Una semana en la burbuja de TV3', que, segons la televisió pública, "contenia dades falses" sobre la cadena, "com ara que en els informatius de Televisió de Catalunya no es parla mai de les empreses que han canviat la seu social fora de Catalunya o que no es dona mai veu a partits espanyols".

TV3 havia anunciat la setmana passada la intenció de portar el cas davant de la justícia després que 'El País' ignorés la petició formal de rectificació que el director del canal, Vicent Sanchis, havia fet arribar al director del diari, Antonio Caño, el 17 de novembre. La cadena espera ara que, tal com preveu la llei, un jutge obligui el rotatiu de Prisa a "publicar la rectificació perquè els lectors sàpiguen la realitat dels fets que escrivia el diari".

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va fer pública a través de Twitter, el 23 de novembre, la carta que Sanchis va enviar a Caño, que incloïa el text íntegre de la rectificació que TV3 demanava a 'El País' que publiqués, en un termini màxim de tres dies, "amb rellevància similar a la de l'article" en qüestió.

Televisió de Catalunya desmenteix l'article "Una semana en la burbuja de TV3" i demana rectificació a @el_pais: https://t.co/H6sEqZwS1f — CCMA (@CCMA_cat) 23 de novembre de 2017

Aquesta rectificació desmenteix moltes de les acusacions que apareixen al text, signat per Íñigo Domínguez, referides a la cobertura de la vaga general del 8 de novembre, al suposat biaix de l''Info K' o al tractament d'informacions com el trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalunya o les declaracions de mestres de la Seu d'Urgell acusats d'incitació a l'odi per haver parlat de l'1-O a classe.