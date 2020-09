TV3 emetrà els tres partits de pretemporada del Barça

TV3 emetrà en directe els tres partits que el Futbol Club Barcelona disputarà aquesta atípica pretemporada futbolísica, marcada per la pandèmia de covid-19 i per la marxa enrere de Leo Messi en la decisió d'abandonar el club. El primer dels tres enfrontaments, que suposarà el debut de Ronald Koeman a la banqueta, es disputarà el 12 de setembre a les 19 h a l'estadi Johan Cruyff i enfrontarà el Barça i el Nàstic de Tarragona. El dia 16, els blaugranes rebran el Girona, també a les 19 h, i encara hi ha previst un tercer partit, probablement el dia 20, amb un rival per confirmar.

Aquest dimarts, en la presentació de la nova temporada de TV3, el director de la cadena, Vicent Sanchis, ha destacat la importància que tenen aquestes transmissions per a la cadena, perquè li permeten continuar emetent partits del Barça, encara que siguin amistosos, en un moment en què l'adquisició de drets de les principals competicions només és a l'abast de les plataformes de pagament i no dels canals de televisió en obert.