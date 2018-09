TV3 manté el lideratge a l'agost tot i una graella de mínims

TV3 va encarar l'estiu conscient que no tenia una graella especialment competitiva, sinó la que va ser capaç de confeccionar en un moment de grans estretors econòmiques. "Hi haurà molt poca cosa", havia advertit el director de la cadena, Vicent Sanchis. Però aquesta programació de circumstàncies ha sigut suficient perquè la televisió pública hagi mantingut el lideratge durant l'agost i ja encadeni 13 mesos seguits sense perdre la primera posició.

TV3

La dada més baixa dels últims 12 mesos és suficient per liderar

TV3 ha liderat l'agost amb una quota de pantalla de l'11,2%. Són 1,9 punts menys que el mes passat, i de fet representa la pitjor dada de l'últim any, en què mai no havia baixat del 13%, però en canvi implica una millora notable respecte al 10,1% amb què s'havia quedat l'agost de l'any passat (tot i que aquesta dada li va permetre ocupar el primer lloc, empatada amb Telecinco, després de set mesos sense liderar). La televisió pública s'ha imposat per vuit dècimes a la segona classificada, Antena 3, la qual cosa suposa també la distància més curta entre les dues cadenes més vistes precisament des de l'empat d'ara fa un any.

Dels 31 dies del mes, TV3 ha sigut el canal més vist en 19 ocasions, i en 29 ha encapçalat el rànquing de programes. De fet, set de les deu emissions amb més audiència de l'agost són de la televisió pública, per bé que se li ha escapat el primer lloc, que ha sigut per a La 1 gràcies a la transmissió de la Supercopa d'Espanya de futbol.

Pel que fa a la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), les notícies no són tan positives. Tant l'Esport3 com el Super3/33, que venien de mínims històrics, van a l'alça, però només guanyen una dècima i es queden, respectivament, en el 0,4% i l'1%. El 3/24 ha rendit una mica millor i passa de l'1,5% a l'1,7%, però aquesta és la segona dada més baixa de l'últim any.

Canals privats espanyols

Antena 3, La Sexta i Atresmedia s'imposen

Antena 3 ha recuperat la segona plaça a Catalunya, després que tant al juny com al juliol es va veure superada per Telecinco, que aquells dos mesos havia comptat amb l'impuls del Mundial de futbol. És destacable l'àmplia escletxa que el canal d'Atresmedia ha obert sobre el seu gran rival, ja que s'ha imposat per dos punts: 10,4% a 8,4%. Per a Antena 3, que ha crescut nou dècimes en un mes, aquest és el millor resultat des del març de l'any passat, mentre que Telecinco continua sense sortir del forat a Catalunya: un cop acabat el Mundial ha perdut 2,4 punts de cop i s'ha quedat amb el tercer registre més baix de tota la seva història. Només l'octubre i el desembre de l'any passat s'havia quedat per sota d'aquest 8,4%.

Atresmedia, a més, també ha guanyat la batalla dels segons canals, ja que La Sexta, amb un 5,9%, s'ha imposat a Cuatro, que ha obtingut un 5,3%. Dels últims 12 mesos, el segon canal de Mediaset només ha superat el seu rival en una ocasió, al juny, en què va comptar amb l'ajuda del Mundial. Tot plegat ha permès que el grup de Planeta hagi arribat a l'agost fins al 25% de quota i hagi trencat, després de molts mesos, l'hegemonia de Mediaset, que s'ha quedat amb un 24,5%. A aquesta companyia li queda el consol del màxim històric d'Energy, que amb un 3,2% ha empatat amb FDF (també del mateix grup) com a canal temàtic més vist del mes.

TVE

La 1 perd una dècima i segueix lluny dels canals grans

Amb un 6,8%, una dècima menys que al juliol, La 1 continua més a prop de La Sexta i Cuatro que de lluitar per les primeres posicions amb TV3, Telecinco i Antena 3. Fa tres mesos que el primer canal de Televisió Espanyola no arriba al 7% i que s'acosta perillosament al seu mínim històric, el 6,3% que va marcar l'agost del 2013. En el seu conjunt, els canals de la corporació pública estatal obtenen un 12,1% de 'share'.

8TV

El canal de Godó baixa per primer cop de l'1%

Els mesos d'estiu, i especialment l'agost, sempre representen un sotrac per a 8TV, a causa de la desaparició dels programes que li sostenen la graella durant la resta de l'any. Però en aquesta ocasió la caiguda ha sigut especialment dolorosa. Després d'una temporada molt dolenta, en què no va arribar al 3% en cap mes (cosa que no havia passat mai des que el canal va adoptar la denominació actual, el 2006), fa tres mesos que encadena mínims històrics: 1,6% al juny, 1,2% al juliol i 0,9% a l'agost. Alhora, això perjudica greument la quota del català, que se situa ara al 15,3%, gairebé dos punts menys que al juliol i cinc menys que al maig.