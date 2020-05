TVE envia Xabier Fortes al canal 24 Horas tot i l’èxit d’audiència

El periodista Xabier Fortes serà, a partir del setembre, el nou presentador de l’espai La noche en 24, del canal informatiu 24 Horas, de RTVE. Substituirà així Marc Sala, que seguirà vinculat a la televisió pública espanyola, en un lloc encara per determinar. Fortes ha presentat les dues últimes temporades Los desayunos de TVE amb un notable èxit d’audiència. Aquesta temporada ha aconseguit una quota de pantalla del 13,6% (la més alta en els últims vuit anys) i 316.000 espectadors (la xifra més elevada en els últims sis anys). La seva figura, però, ha estat durament atacada per la dreta, en els últims mesos. Fortes ja s’havia fet càrrec d’aquest programa nocturn del 24 Horas la temporada 2011-2012. Té un premi Ondas i un Micrófono de Oro per la seva trajectòria professional a l’ens públic.

Segons la nota distribuïda per TVE, el programa que presentava desapareixerà i la seva franja passarà a formar part del nou matinal que presentarà la meteoròloga Mònica López (i que fins ara anava a càrrec de María Casado).