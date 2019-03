TVE busca revifar la seva ficció amb ‘La caza. Monteperdido’

La 1 no ha tingut sort amb les seves últimes incursions en la ficció. La seva aposta més recent, Hospital Valle Norte, es va acomiadar la setmana passada sense acabar d’aixecar el vol (la temporada ha tingut una mitjana de quota del 8,1% a tot Espanya i 1,2 milions d’espectadors). Tot i així, la televisió pública no defalleix i aquest dilluns estrena La caza. Monteperdido, un thriller protagonitzat per Megan Montaner basat en el bestseller homònim d’Agustín Martínez. La graella del prime time dels dilluns sembla donar un bri d’esperança a la nova proposta de TVE: més enllà de Got Talent (Telecinco), líder indiscutible, la sèrie té marge de maniobra. La seva principal rival serà 45 revoluciones, la nova sèrie d’Antena 3, que va debutar amb un discret 10,1% de share i 1,5 milions d’espectadors.

Montaner, bregada en el món de la televisió pel seu pas per El secreto de Puente Viejo i Sin identidad, entre altres, interpreta Sara Campos, una jove sergent que arriba a un poble dels Pirineus per intentar aclarir un cas que fa cinc anys que es manté sense resposta. L’Ana i la Lucía tenien onze anys quan van desaparèixer de Monteperdido sense deixar rastre. Ara,una d’elles, l’Ana, ha estat localitzada, i la Sara, juntament amb Santiago Baín (Francis Lorenzo), un tinent al final de la seva carrera, i el guàrdia civil local, Víctor Gamero (Alain Hernández), intenten trobar la Lucía. L’Ana gairebé no els facilita informació i les autoritats s’hauran d’enfrontar als recels dels habitants del poble i els familiars de les nenes, que tenen els seus propis secrets.

Repartiment català

La sèrie compta amb un repartiment amb cares molt conegudes pel públic català: a més d’Alain Hernández també hi apareixen Pablo Derqui, Bea Segura, David Solans i Jordi Sánchez, que fa una aparició especial. De fet, Derqui i Segura interpreten els pares de l’Ana, l’Álvaro i la Raquel, un matrimoni que es va trencar arran de la desaparició de la filla. Ell, professor d’institut, va ser l’únic detingut com a sospitós de la desaparició després de mentir en la seva declaració, un fet que va obligar-lo a marxar del poble. L’aparició de la seva filla farà que torni amb la intenció de recuperar la seva antiga vida, tot i que ja no queda gaire cosa d’aquell temps. Per la seva banda, la Raquel ha intentat girar full i això la farà sentir culpable quan la seva filla reaparegui.

Els altres protagonistes del drama són els pares de la Lucía, interpretats per Jorge Bosch i Mar Sodupe. A diferència de l’Álvaro i la Raquel, ells van continuar junts després de la desgràcia, però la seva vida familiar s’ha deteriorat. Des de fa cinc anys, el Joaquín viu bolcat en recordar la seva filla a través d’una fundació que va crear perquè el cas no caigués en l’oblit. Ell i la seva dona, la Montse, no podran evitar sentir ressentiment quan les autoritats localitzin l’Ana però no la Lucía.

Fernando López Puig, recentment nomenat director de continguts de TVE després del retorn de Toni Sevilla al sector privat, assegura que la sèrie és “una història amb molts gèneres barrejats: thriller, policíac..., fins i tot western ”. El directiu també fa èmfasi en el paper que juga el mateix poble.

En aquest sentit, la sèrie s’ha esforçat per rodar en localitzacions naturals. Entre altres escenaris, els espectadors podran identificar la vall de Benasc o el riu Éssera. L’ambientació pirinenca també es farà patent a través de la banda sonora, creada pel compositor d’Osca Juanjo Javierre, que ha fet peces contemporànies que agafen com a referència melodies tradicionals de la zona i els seus instruments més populars, com la flauta de pastor.

Amb l’aposta per elements tradicionals dels Pirineus aragonesos, els creadors de la sèrie volen reproduir amb fidelitat la zona que va inspirar Agustín Martínez a l’hora d’escriure el seu primer llibre. Una història local que ha aconseguit ser universal, ja que la novel·la està a punt de ser publicada en països tan allunyats culturalment d’Osca com la Xina o Taiwan.