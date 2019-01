TVE té intenció d'emetre una nova edició d''Operación Triunfo' l'any que ve

Televisió Espanyola no dona per exhaurit encara el format d''Operación Triunfo'. El director de la televisió pública estatal, Eladio Jareño, ho ha explicat en una entrevista publicada al portal 'Fórmula TV', en què assegura que "en principi" el format "no descansarà la temporada que ve". Jareño, doncs, matisa les paraules que va pronunciar el 20 de desembre el director de continguts, canals i programes de TVE, Toni Sevilla, segons el qual 'OT' necessitava un descans.

"El que hem de veure és quan comencem", assegura Jareño, que recorda que "la temporada va des del setembre del 2019 fins al juny del 2020". Això, unit a les anteriors declaracions de Sevilla, fan pensar que probablement l'acadèmia no es tornarà a obrir fins a la part final de la temporada vinent, ja durant el 2020. D'aquesta manera, TVE trencaria la norma que ha seguit fins ara d'emetre 'Operación Triunfo' a la tardor: va fer-ho en la primera etapa (2001-2003) i també en les dues últimes edicions, després de recuperar el programa l'any 2017.

"És un format que s'ha de cuidar, s'ha de reinventar en cada edició i això requereix una sèrie de reflexions, un temps per respirar i veure quan és el millor moment per tornar", explica Jareño, que remarca: "Hi haurà tercera edició i serà a Televisió Espanyola".

El debat sobre el futur del concurs es va obrir al constatar que les xifres d'audiència de l'edició del 2018 havien sigut sensiblement inferiors a les del 2017, quan el concurs de talents va tornar a la programació després de sis anys: de 2,4 milions d'espectadors i un 19% de quota de pantalla va caure fins a 2 milions i un 16,4% de mitjana al conjunt de l'Estat. Especialment significatives van ser les dades de la final: Amaia va guanyar l'edició del 2017 davant de 3.925.000 persones (30,8% de 'share'), mentre que la victòria de Famous només va ser vista per 2.231.000 espectadors (19,4%). Això sí, el concurs es va situar clarament per damunt de la mitjana de La 1, que es va moure entre el 10% i l'11% entre el setembre i el desembre del 2018.

" Hem de cuidar el format i ha de passar una mica més de temps fins a l'edició següent", deia fa un mes Toni Sevilla, que admetia que havia sigut un error deixar passar només set mesos entre el final d''OT 2017' (que es va acabar el febrer del 2018) i l'inici d''OT 2018' (que va començar al setembre). Ara Jareño ha delimitat aquest temps de pausa que, si es compleixen les seves intencions, en cap cas aniria més enllà d'un any mig.

Cal tenir en compte que Jareño podria viure els seus últims dies com a director de TVE: Ciutadans el vol proposar per convertir-se en un dels membres del nou consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i l'administradora única de Radiotelevisió Espanyola, Rosa María Mateo, ja ha ofert al director d''El Periódico', Enric Hernàndez, el seu càrrec al capdavant de la televisió pública.

De moment, aquesta setmana els seguidors d''Operación Triunfo' tindran una última oportunitat per retrobar-se amb els concursants d'aquesta última edició. Tot i que la final del concurs es va acabar el 19 de desembre (i el dia 26 es va oferir la tradicional gala de Nadal), aquest diumenge, a partir de les 22.05, els 'triunfitos' tornaran a pujar a l'escenari en la gala que servirà per escollir qui d'ells representarà Espanya al festival d'Eurovisió d'aquest any.