TVE descarta fer una nova edició d''Operación Triunfo'

Després que ahir Famous es coronés guanyador d''OT2018', TVE ha confirmat avui que no hi haurà edició 2019 del 'talent show'. En la roda de premsa, el d irector de continguts, canals i programes de TVE, Toni Sevilla, ha assegurat que "fem les nostres anàlisis i creiem que 'OT' ha de descansar". L'edició 2018, estrenada sis mesos després que s'acabés la del 2017, s'ha hagut d'enfrontar a diverses polèmiques i comparacions entre els 'triunfitos' actuals i els l'any anterior.

Ahir el programa s'acomiadava de l'audiència amb un 'share' arreu de l'Estat del 19,4%, una xifra que millorava les dades de l'emissió de la setmana passada però que converteix la gala en una de les finals menys vistes de la història del format. L'any passat la gala que va nomenar Amaia Romero com a guanyadora va fer un 30,8% de quota de pantalla i gairebé 4 milions d'espectadors.

Tot i la davallada d'audiències respecte a la temporada anterior, Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del programa, ha defensat la bona salut del format. "Evidentment ha sigut un èxit digital, però tampoc ha anat tan malament d'audiències. Hem estat sis punts per damunt de la mitjana de la cadena, i creiem que ens hem guanyat una renovació", ha assegurat, en referència al seguiment desigual del programa en xarxes i per la televisió. Toni Sevilla, per la seva banda, ha insistit que no es tracta d'un adeu definitiu. "Hem de cuidar el format i ha de passar una mica més de temps per a la propera edició. No tinc una data, però hi ha d'haver una pausa", ha explicat.

Més enllà de la música, aquesta edició s'ha caracteritzat per ser objecte de debat. La primera polèmica va ser l'acomiadament de la professora d'interpretació Itziar Castro, que va ser substituïda pels Javis, els professors de l'edició anterior. Més tard, es va obrir un debat sobre la idoneïtat de modificar les lletres de cançons arran de la petició dels concursants d'eliminar la paraula 'mariconez' d'un tema de Mecano. L'última polèmica va ser l'aparició estel·lar de la parella de la María, una de les concursants, i els seus comentaris a la gala. Els responsables d''OT' han tret ferro a totes aquestes suposades polèmiques. "Si cada dia li vols treure'n suc apareixen polèmiques absurdes que no entens d'on venen, però 'OT' dona clics, i si el titular dona peu a certa polèmica o genera mal rotllo, triomfes. Hem sigut víctimes del 'clickbait'", ha assegurat Rubira.