Telefónica es queda la Lliga fins al 2022

La Lliga ha adjudicat aquest dilluns a Telefónica els drets d'emissió de tots els partits de pagament de Primera Divisió per a les temporades 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022. La 'teleco', que fins ara només tenia dret a emetre un partit per jornada (el més destacat), passarà ara a tenir-ne nou, en detriment de Mediapro, que ha perdut el lot que tenia i que li permetia oferir vuit enfrontaments cada jornada.

Mediapro s'ha quedat, això sí, dos dels lots que sortien a subhasta. D'una banda, els dels resums en obert i en exclusiva de tots els partits de Primera i Segona Divisió, i, de l'altra, el destinat a oferir tots els partits de pagament als bars. La productora catalana també reté els drets d'explotació internacionals de la Lliga, en aquest cas fins al 2024.

De moment, La Lliga ha optat per no adjudicar a cap operador el partit en obert, ja que cap de les ofertes presentades havia assolit el preu mínim que l'organisme esperava aconseguir-ne. De fet, segons ha informat La Lliga en un comunicat, en cap dels vuit lots que havien sortit a subhasta no s'ha arribat al preu de reserva, però tot i així s'ha optat per adjudicar la meitat dels paquets.

Tal com preveuen les bases del concurs, per a la resta de lots (el del partit en obert de Primera, el del partit en obert de Segona, els dels partits de pagament de Segona i un que permet explotar resums dels partits a través d'internet) s'obrirà un nou període de presentació d'ofertes de 48 hores. Si en aquest nou termini tampoc no s'arriba al preu fixat pels organitzadors, la Lliga es reserva el dret de declarar desert el concurs i obrir-ne un altre d'aquí dos mesos.

Malgrat tot, l'organisme assegura que els lots que ha adjudicat li han reportat uns ingressos que superen en un 15% els que va obtenir fa tres anys pels mateixos drets. En aquella ocasió la Lliga va cobrar 2.978 milions d'euros per a les tres temporades, i ara rebrà 3.421 milions, la qual cosa representa, aproximadament, 1.140 milions per any.