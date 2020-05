TikTok: la xarxa social del confinament

La quarantena ha disparat la plataforma més musical, TikTok. Aquesta xarxa social s’ha convertit en l’aplicació d’entreteniment gratuïta més descarregada de l’App Store a Espanya i ja acumula més de 2.000 milions de descàrregues a iOS i Android, segons el portal Sensor Tower. Però, ¿com es fa realment un TikTok? L’anomenada Generació Z ho té clar: creant i compartint vídeos curts, al voltant d’uns 15 segons, fent qualsevol cosa, ja sigui ballar, actuar, cantar o sumar-se a reptes virals.

L’empresa xinesa ByteDance va llançar l’aplicació a la Xina sota el nom de Douyin el mes de setembre del 2016. Després de l’èxit al gegant asiàtic, la companyia va decidir publicar la versió internacional l’any següent, anomenada TikTok, tal com es coneix a Espanya. El novembre del 2017 ByteDance va comprar Musical.ly –que consistia també en crear petits vídeos musicals– i, gairebé un any després, va fusionar les dues aplicacions per establir una comunitat encara més gran en una sola plataforma. TikTok permet gravar, editar i publicar vídeos curts, amb música de fons i un gran nombre de funcionalitats, com ara els filtres. Tots aquests ingredients fan que sigui una de les aplicacions preferides dels més joves i que ja compti amb 800 milions d’usuaris a tot el món, segons el portal Statista.

Les claus de l’èxit

Segons Ferran Lalueza, professor de comunicació i social media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “les claus de l’èxit de TikTok són l’aposta directa pel contingut audiovisual, la brevetat, el component musical i el fet d’optar per l’entreteniment per l’entreteniment, sense cap mena de complex, esdevenint un espai lúdic i naïf”. L’expert explica també que la plataforma ha experimentat un creixement espectacular "perquè va fer una inversió publicitària molt potent i va recórrer a celebrities d’altres xarxes socials, com ara Instagram, perquè fessin el salt a TikTok i arrosseguessin així els seus seguidors”. “A les xarxes socials, els adolescents marquen la tendència i la connexió entre aquests joves, i l’aplicació va ser immediata”, afegeix el professor de la UOC.

Tal com explica Lalueza, l’auge que ha viscut la plataforma durant el confinament s’explicaria per dos motius. “El primer és el temps: hi ha molta gent que la utilitza aquests dies per omplir hores i buscar entreteniment i evasió. El segon és que aquests dies s’està produint una convivència més intergeneracional que mai, perquè els adults passen tot el dia amb els seus fills adolescents, entre els quals és molt popular l’aplicació”, argumenta.

Aquesta aplicació ha rebut una gran acollida per part dels adolescents i dels joves d’entre 16 i 24 anys. Segons Lalueza, això s’explica pel fet que “el contingut audiovisual és el protagonista i perquè és un espai on predomina el bon rotllo i no s’entra en temes com la política”. A més, “aquest públic necessita que la plataforma sigui un entorn propi per a ells, allunyat del control parental i on puguin estar en contacte amb els seus amics”, assenyala el professor.

El fenomen dels ‘tiktokers’

Igual que Instagram o YouTube, aquesta xarxa social té els seus propis influencers, anomenats tiktokers. Àngela Mármol ( @amarmolmc), una estudiant de 17 anys de Girona, ja acumula 2 milions i mig de seguidors en aquesta plataforma. “Vaig començar fent vídeos per diversió fa tres o quatre anys i els meus seguidors van anar augmentant sense pràcticament adonar-me’n”, explica. La jove afirma que la majoria de vídeos que publica a TikTok són de ball o de lip sync, una tendència molt estesa a la plataforma que consisteix a sincronitzar els moviments labials amb sons parlats o cantats. També, com a les altres xarxes socials, algunes marques opten per contactar amb influencers per promocionar els seus productes. Mármol apunta que “en aquesta plataforma, igual que a Instagram, només guanyes diners a través de les col·laboracions amb les marques i no segons els seguidors o els likes”. “Jo considero les meves xarxes socials una feina, però no puc assegurar si serà a llarg termini o no perquè tot pot canviar de la nit al dia”, afegeix la tiktoker gironina, que ressalta que fa més col·laboracions a Instagram, tot i que a TikTok també cada cop més.

Paula i Aitana Etxeberria, dues bessones de 22 anys de Guipúscoa, formen el duo Twin Melody ( @twinmelody), que s’ha convertit en tot un fenomen a TikTok, on tenen més de 13 milions de seguidors. Els seus inicis en aquesta plataforma van ser força senzills perquè les bessones ja s’havien donat a conèixer a Musical.ly, on el seu contingut s’havia anat viralitzant a poc a poc. “TikTok ofereix la possibilitat de fer vídeos curts, espontanis i divertits, a més de presentar més facilitats a l’hora de donar-te a conèixer”, manifesten les germanes Etxeberria, que acostumen a publicar en aquesta aplicació vídeos de tutorials, de ball i de challenges. A banda de dedicar-se a les xarxes socials, també estan immerses en el món de la música. “La nostra carrera musical va començar el 2013, quan vam penjar el nostre primer vídeo a YouTube, però no va ser fins al 2017 que vam firmar un contracte amb la discogràfica Sony Music Spain”, expliquen. El novembre del 2018 van treure el seu primer disc, que inclou 15 cançons, quatre de les quals són versions i la resta pròpies.

Jordi i Arnau Puig ( @jordi.koalitic) publiquen un tipus de contingut força diferent en aquesta xarxa social. Aquests dos germans de Navàs van començar a TikTok el juliol del 2019 i, sense tenir cap seguidor, el seu primer vídeo ja va aconseguir un milió de visualitzacions. A partir d’aquest moment i a mesura que anaven publicant contingut, els seus seguidors van començar a pujar molt ràpidament, guanyant-ne cada dia més de 50.000, fins als 15 milions i mig que tenen actualment. El seu contingut gira entorn de la fotografia creativa, mostrant el making of de les imatges i, a continuació, la fotografia en qüestió. Els seus vídeos creatius i innovadors van ser el que va cridar l’atenció de personalitats tan conegudes com ara Will Smith, que es va posar en contacte amb els dos germans per convertir-se en el seu assistent de fotografia durant un dia. A diferència de les altres xarxes socials, el Jordi creu que “aquesta plataforma ofereix la possibilitat de veure més contingut en menys temps i que qualsevol vídeo curiós, interessant o atractiu es viralitzi, tinguis els seguidors que tinguis”. En relació amb això, Lalueza recalca que “a TikTok, si el teu contingut reuneix determinats requisits, es pot arribar a mostrar a molts usuaris que no necessàriament han de ser seguidors teus”.

Els reptes de la plataforma

Ferran Lalueza remarca que “el principal repte de l’aplicació és monetitzar-la”. “Ara que hi comença a haver publicitat, l’aplicació s’haurà d’assegurar que no sigui intrusiva i que s’integri en l’estil de la plataforma”, afegeix l’expert. Un altre dels aspectes que pot suposar un desafiament per a la xarxa social és el fet que la majoria del públic sigui tan jove, fins i tot per sota de l’edat mínima permesa. Això fa que es puguin desencadenar nous perills, com ara l’assetjament i la pederàstia, ja que, com explica el professor de comunicació, “hi ha molts nens i nenes compartint continguts suggerents que podrien resultar atractius per als pederastes”. “Per evitar l’assetjament, i com a forma de protecció, el que ha fet l’aplicació ha sigut paralitzar els continguts de persones que no responen a determinats estàndards i fer que no tinguin gaire visibilitat, tot i que aquesta actitud no ha estat del tot encertada i molts usuaris no hi estan d’acord”, manifesta Lalueza. A més, la possible sexualització que envolta la plataforma (igual que moltes altres xarxes socials, com per exemple Instagram) és un tema que genera també certa preocupació, a causa de l’afany dels usuaris per sumar cada vegada més seguidors.

“TikTok és un producte fresc que crida molt l'atenció”, diu Lalueza. Potser és per això que s’ha convertit en una de les alternatives més populars per distreure’s durant aquesta quarantena, tant creant contingut, editant-lo i compartint-lo com navegant per la plataforma a la recerca dels vídeos més virals i dels challenges de moda.