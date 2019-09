Torra, al debat de política general: "No permetré que s'associï l'independentisme amb el terrorisme", i quatre notícies més del dia

1.

Torra: "No permetré que s'associï l'independentisme amb el terrorisme". El president afirma que "cal traçar un horitzó" després de la sentència per fer la "independència". El discurs de Quim Torra en 10 frases: "Tornarem a exercir tots els drets que ens siguin negats, inclòs el dret a l'autodeterminació". El president de la Generalitat denuncia la "criminalització" de l'independentisme per part de l'estat espanyol.

2.

Només un 13% de les dones víctimes d'un assassinat masclista entre el 2016 i el 2018 havien denunciat l'agressor. El poder judicial subratlla la importància que les dones i el seu entorn presentin denúncia.

3.

El nivell del mar podria pujar més d'un metre d'ara al 2100 per la crisi climàtica. Un informe de l'ONU adverteix que l'escalfament podria obligar milions de persones a desplaçar-se.

4.

Trump al president d'Ucraïna: "Necessito que ens facis un favor". La transcripció de la trucada entre els dos prova que el va pressionar perquè investigués Biden.

5.

Fent classe en un autobús a l’Afganistan. La meitat de nenes afganeses no estan escolaritzades 18 anys després de la caiguda del règim talibà.