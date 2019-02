‘Vis a vis’ s’acomiada homenatjant els seus seguidors

Es va estrenar amb la llosa de les comparacions amb Orange is the new black i s’acomiada havent creat un univers propi: el drama carcerari Vis a vis arriba al seu final avui a la cadena Fox (22.00 hores) amb un episodi titulat La marea amarilla, una picada d’ullet al sobrenom amb què es coneixen els seguidors de la sèrie.

I és que els fans d’aquesta ficció han sigut fonamentals per a la supervivència d’aquesta sèrie que va passar més d’un any virtualment cancel·lada. Vis a vis es va començar a emetre l’any 2015 a Antena 3 amb bons resultats d’audiència al conjunt de l’Estat (va obtenir un share de 19,9% i una mitjana de 3,5 milions d’espectadors). Tot i així, amb la segona temporada es va desinflar -va marcar una quota mitjana del 14,1% i 2,4 milions d’espectadors- fins al punt que la cadena va decidir no renovar-la. Va ser llavors quan el fandom va demostrar la seva fidelitat indestructible: es van organitzar a través de Twitter i, amb l’etiqueta #Queremos3TemporadaVisAVis, van reclamar a Atresmedia que no tanqués la sèrie. A la iniciativa s’hi van sumar algunes de les actrius principals de la ficció, com ara Maggie Civantos, Najwa Nimri o Alba Flores. L’estratègia no era nova, una altra sèrie espanyola de culte -però també d’audiència mínima- com és El Ministerio del Tiempo va aconseguir que els seus seguidors es mobilitzessin per reclamar una segona entrega a TVE.

Una segona vida

En el cas de la marea amarilla, la pressió va ser efectiva a mitges: Atresmedia va eliminar la sèrie de la graella d’Antena 3, però un any després Fox arribava a un acord perquè la continués. La cadena de pagament li ha donat una segona vida amb dues temporades més. Atresmedia ja va fer un moviment similar amb Velvet, que va ressuscitar a Movistar+ amb l’ spin-off Velvet colección i, posteriorment, ho va repetir amb La casa de papel, que ha acabat trobant a Netflix la seva llar ideal. Atresmedia inaugurava així la seva condició de creador de continguts per a tercers de prestigi -confirmada per la creació de la seva pròpia productora- i relegava les dades d’audiència a un segon pla.

Per a Fox, l’acord també ha sigut positiu. La cadena assegura que durant l’emissió de la tercera i la quarta temporada la sèrie ha liderat l’audiència dels canals de pagament i ha acabat convertint-se en la seva ficció més exitosa per darrere de The walking dead. Afegeixen que, a més, és una de les produccions espanyoles més vistes de la televisió de pagament, amb una mitjana de 300.000 espectadors.

Quan es va estrenar, Vis a vis explicava la història de la Macarena (Maggie Civantos), una jove ingènua que, induïda pel seu cap, cometia diversos delictes fiscals i acabava a la presó de Cruz del Sur. En el salt a Fox, les recluses van ser traslladades a una nova presó, Cruz del Norte, que és on finalitzarà la sèrie. L’últim capítol arrenca amb les conseqüències del motí de les preses per evitar que la Sole (María Isabel Díaz) sigui traslladada a un altre centre. Tant aquest episodi com el penúltim han comptat amb el retorn de Maggie Civantos, que va deixar la sèrie després dels primers episodis de la tercera temporada.

Dues de les protagonistes de la sèrie, Alba Flores i Berta Vázquez, han qualificat l’últim episodi d’“una pel·li de terror”. Vázquez, que dona vida a Saray, s’ha mostrat convençuda que acabar amb la sèrie és la decisió correcta. “En una sèrie que és bona i té bon contingut, no crec que existeixi la necessitat d’aferrar-se a l’èxit i estirar-la fins que deixa de tenir sentit”, explicava.

Tot i el convenciment de les seves actrius, l’adeu definitiu de Vis a vis no es va comunicar de manera oficial fins al 23 de gener passat, quan només quedaven dos capítols per emetre de la quarta temporada. El showrunner, Iván Escobar, assegurava que es prenia la decisió per evitar que Vis a vis caigués “en la rutina o la repetició”. “Creiem que és el moment perfecte per donar-li el final que mereix i que sigui satisfactori per a l’audiència. La prolongació gratuïta de les trames no aporta res de nou en els productes de ficció”, assegurava.