Els assistents de veu ja són el 3,2% del consum digital de Catalunya Ràdio

Els serveis de majordomia digital comencen a fer forat en la ràdio. El projecte Aina ha sigut un dels catalitzadors, aquest 2020, per promoure que els assistents de veu incorporin el català. A Catalunya Ràdio, l’aposta per estar presents en els dispositius s’ha traduït en més d’1.325.000 reproduccions d'àudio des d'assistents de veu. Això suposa el 3,2% del total de reproduccions digitals. De fet, al desembre el 5,4% dels usuaris que escolten àudios de l’emissora pública ho fan a través d’aquest sistema.

Per a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i de Mitjans Digitals de la CCMA, "el fons audiovisual de què disposen TV3 i Catalunya Ràdio, així com l'expertesa dels mitjans públics en aquesta matèria, converteix la CCMA en un aliat imprescindible per farcir i enriquir un corpus de veu en català, imprescindible per tal de millorar els algoritmes d'intel·ligència artificial que permetin avançar en la creació d'un assistent de veu íntegrament en la nostra llengua".

L’aplicació de Catalunya Ràdio per a Alexa es va estrenar el setembre del 2019: era la primera emissora generalista en català que oferia skill pròpia a Amazon. Dos mesos més tard, l'oferta de la ràdio pública s'ampliava amb l'estrena de les skills pròpies per escoltar els directes Catalunya Informació, iCat i Catalunya Música.

El projecte Aina rep aquest nom en homenatge a la filòloga Aina Moll, figura cabdal de la normalització del català i primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat, entre el 1980 i el 1988. Seva era la campanya "El català, cosa de tots", la primera campanya institucional per sensibilitzar sobre l'ús de la llengua, i també va ser l'artífex de la primera llei de normalització lingüística. El projecte es desenvolupa amb el Barcelona Supercomputing Center i està dotat d'un pressupost de 13,5 milions d’euros.