‘La que se avecina’ torna a Telecinco amb nova presidència

I Loles León va ser, finalment, presidenta. Això sí: no a la sèrie original d’ Aquí no hay quien viva, on es va haver de conformar amb el paper de primera dama, sinó a la continuadora natural d’aquesta ficció esperpèntica, La que se avecina, que torna dimecres en prime time a Telecinco. El canvi de màxima autoritat a la fictícia comunitat de Mirador de Montepinar no és l’únic amb què arrenca l’onzena temporada de la longeva sèrie (a les quals es podria sumar les cinc temporades de la predecessora, emesa a Antena 3).

Així, Maite i Amador -és a dir, els Cuquis- han d’assumir que han perdut la pàtria potestat dels seus fills. Els Recio, per la seva banda, estrenen una nova etapa després del seu divorci espiritual. I, a més, arriben tres nous personatges. El primer és el de Carlos Areces, que establirà una amistat malaltissa amb el ja de per si malaltís Bruno. En segon lloc, Darío Paso debuta com a fill petit de Menchu, el personatge de Loles León. I María Hervás s’incorpora a la sèrie com a atractiva fisioterapeuta.

Entre els que repeteixen hi ha autèntics veterans de la sèrie: Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, José Luis Gil, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Ricardo Arroyo, Macarena Gómez o Arturo Padilla. Altres actors repescats d’ Aquí no hay quien viva, a banda de Loles León, són Luis Merlo i Fernando Tejero.

Una de les característiques de la sèrie és la seva desfilada de col·laboracions estel·lars i cameos. En aquesta onzena tanda d’episodis hi tindrà un paper destacat Kira Miró com a escort de luxe de la qual s’enamora Antonio Recio. I alguns personatges ocasionals que havien aparegut en anteriors cursos repeteixen de la mà de Pepa Rus, Norma Ruiz, Jesús Olmedo o Xavier Deltell. La coralitat i la sensació de troupe -el 80 per cent dels actors són els originals- són elements que van ajudar la sèrie a convertir-se en la comèdia més vista de la temporada passada.

En concret, va ser seguida per 2.915.000 espectadors de mitjana a Espanya amb un share del 19,9%, que es disparava a més del 36% en el cas de joves de 13 a 24 anys i el 33% per a la franja dels 25 als 34. I si ja amb les repeticions va demostrar que podia mantenir Factoría de Ficción com a líder dels canals temàtics, a internet també ha demostrat el seu poder: és la ficció de Mediaset més vista des de la seva estrena amb 28,5 milions de reproduccions.

A Catalunya, La que se avecina fa unes dades sensiblement menors: un 13,2% de quota de pantalla i 296.000 espectadors.