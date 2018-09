El canal Super3 arrenca el curs amb tres noves sèries

L’inici del curs escolar dona el tret de sortida a la nova programació del canal Super 3, que comença avui. Una de les novetats d’aquest any és l’estrena de tres noves sèries d’animació, que s’emetran en l’horari de tarda. A les 19.15 hores, el Super 3 emetrà En Miku i la Fant, les aventures d’un mono especialista a fer malabars amb els plàtans i una elefanta rosa molt optimista. A continuació, a les 19.45 hores, el canal infantil programarà Les sisters, protagonitzada per la Marine, de set anys, i la Wendy, que passa per una crisi d’adolescència. Els matins del cap de setmana, a les 8.50 hores, serà el torn de Kazoops!, la història del Monty, un nen de sis anys amb molta imaginació. A banda de comptar amb aquestes noves sèries, el Super3 seguirà apostant per espais i propostes que ja són clàssics del canal, com El detectiu Conan (de dilluns a divendres, a les 20.55 hores), La família del Super3, El Mic i els seus amics i l’informatiu infantil InfoK.