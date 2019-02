Les claus del dia, per Antoni Bassas (07/02/2019)

1. El 2018 va ser el quart any més càlid al món des que es recullen dades, segons va informar ahir l’Organització Meteorològica Mundial.

2. PP, Ciutadans i Vox convoquen per diumenge a Madrid una manifestació contra Pedro Sánchez per haver acceptat nomenar un relator en les converses amb el govern de la Generalitat.

Casado: "Pedro Sánchez està traint Espanya. A més, és una traïció documentada".

Rivera: "Convoco tots els espanyols; si Sánchez no escolta les institucions, ens escoltarà al carrer".

Sectors del PSOE també critiquen Sánchez, Govern i Moncloa. Maiol Roger, cap de política de l’ARA, afirma: "Rebaixant tant el llistó converteixen l’oposició en histrionisme, la política en histèria i qualsevol intent de fugir de les trinxeres en utopia. Tot és cop d’estat".

3. Un informe de la Guàrdia Civil afirma que Rajoy va guanyar les eleccions generals del 2011 amb factures falses. Una de les empreses pantalla per justificar les factures es deia Paquí Pallá SL.

4. L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, rectifica al vespre unes declaracions del migdia. Primer va dir: "De vegades penso que no hi ha un mal moment en un mossèn, no hi ha un mal moment en una persona". Més tard va dir que aquestes accions són “impròpies” i “gravíssimes”. Mentrestant, l’Audiència de Lleida ha condemnat la pena mínima un acusat d’haver abusat d’una noia amb intel·ligència límit. La Federació de la Discapacitat Intel·lectual es declara estupefacta per una sentència que, al seu parer, considera que la noia no s’hi va resistir prou.

5. El Barça i el Madrid empaten a 1. El Barça surt adormit i fa una primera part fluixa. Malcom va marcar a la segona part i Messi va jugar l’última mitja hora. Avui, a les 21 h, l’altra semifinal, València-Betis