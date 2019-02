Les claus del dia, per Antoni Bassas

1. Casado afirma que l’agenda catalana és la d’ETA. El líder del PP també demana acabar amb l’actual llei de l’avortament.

2. Felipe González se suma a les crítiques a Pedro Sánchez dins els socialistes. Diu que el president espanyol no està deixant clar el “perímetre del diàleg” per haver acceptat la figura d’un relator en les converses amb el sobiranisme català.

3. Jenn Díaz, diputada d’Esquerra, des del faristol del Parlament: "Em dic Jenn Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista. No ho explico com a víctima, sinó com a supervivent". Jenn Díaz tenia 17 anys quan va mantenir una relació sentimental de deu mesos amb constant violència psicològica i una bufetada, en una ocasió. Díaz diu que ha revelat el seu cas per conscienciar la societat que hi ha moltes formes de maltractament.

4. Ja són deu les víctimes dels abusos sexuals als escoltes de Montserrat. L’últim cas, que destapa avui una informació d’Albert Llimós i Laia Vicens, data del 1998 i afecta un home que aleshores tenia 15 anys.

5. L’ARA informa que desenes de menors no acompanyats continuen dormint en comissaries per falta de centres. Només als centres de la policia de Ciutat Vella i plaça d’Espanya hi han passat la nit 700 nens en tres mesos. La direcció general d’Atenció a la Infància obra places a contrarellotge (135 al gener) però no dona a l’abast per recollir tots els nois en comissaries.

6. Crisi entre França i Itàlia: Macron ordena la retirada de l’ambaixador francès a Roma perquè un ministre italià es va reunir amb els 'armilles grogues'.