Les claus del dia, per Antoni Bassas (04/03/2019)

1. Avui declaren al judici, entre d’altres, Roger Torrent i Enric Millo, així com l’ex secretari d’estat de Seguretat José Antonio Nieto i el responsable d’Interior amb el 155, Juan Antonio Puigserver.

2. El PP i Ciutadans intenten dividir els catalans pel seu origen. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ve a Barcelona i afirma que: “Des del govern d’Andalusia no permetrem que es trepitgin tradicions, que es trepitgin els drets dels andalusos residents a Catalunya”.

L’editorial de l’ARA d’avui es titula “Una societat construïda amb catalans de tot arreu”.

3. Us recomanem l’entrevista d’Albert Llimós a Josep Maria Tamarit, catedràtic de dret penal, que afirma: “Hi ha més abusos en l’Església catòlica que en altres confessions que no tenen celibat”.

4. El president d’Algèria, Abdelaziz Buteflika, de 82 anys i en tractament mèdic per una embòlia de fa sis anys, anuncia per carta al país que es presenta a la reelecció per assegurar una transició tranquil·la. Hi ha protestes al carrer. Carme Colomina escriu sobre això a la contraportada: “Ara són els estudiants, les famílies i els pensionistes d’Alger i Orà els qui es revolten pacíficament per demanar canvis en un país on el 45% de la població té menys de 25 anys. Un altre cop, a pocs quilòmetres del territori comunitari, la gent s’aixeca contra poders que agonitzen per demanar més democràcia. L’immobilisme del règim sembla insostenible. La complicitat europea, també”.

5. L’Atlètic de Madrid continua segon a la Lliga, a set punts del Barça, després de guanyar ahir a Anoeta. El Madrid és tercer a dotze punts. El Barça de futbol sala guanya la Copa d’Espanya, el Girona perd la final de la Copa de la Reina contra el Salamanca i el City de Guardiola és el nou líder de la Premier després de l’empat a zero del Liverpool al camp de l’Everton.