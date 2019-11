Negociar de govern a govern i la recepta de "renda bàsica i marihuana legal” de Niño Becerra: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/11/2019)

És dimecres, 27 de novembre del 2019. Sant Josep de Calassanç, fundador de l’escola Pia. De moment el dia ha començat amb fins a 10 graus més que ahir en algunes comarques de la costa. Avui el vent de ponent bufarà amb cops de fins a 50 km/h i continuarà esborrant el fred del mapa. Dimecres amb força sol, els núvols es concentraran a l'extrem nord de Catalunya.

1. Demà es reuniran per primera vegada el PSOE i Esquerra per parlar de la investidura de Pedro Sánchez i ahir tot van ser moviments, gestos i declaracions. Al Parlament, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP van votar contra la sentència del Procés i van reprovar la monarquia, però de manera que no es desobeís el Constitucional. Artadi va dir: “No hem donat una resposta des de les institucions que fos prou transversal, coherent i ambiciosa. No hem estat a l’altura del que requeria una societat que està fermament mobilitzada en la defensa de les seves institucions”. Vilalta: “La resposta a la sentència no comença ni s'acaba en aquesta proposta de resolució, la nostra acció va més enllà. A partir d’ara hem de poder dir que és el moment d’obrir una via política, democràtica i no repressiva” i Vidal Aragonés es motrava crític: “Volem reconèixer que no hem estat a l’altura del que demanava l’actuació repressiva de l’estat espanyol i que no hem sabut recollir el que ens estava dient i encara ens diu el carrer”.

El ministre Ábalos deia que les negociacions amb els independentistes serien escrupolosament constitucionals i s’obria a negociar de govern a govern: “Hem de començar a normalitzar les qüestions. El govern de l'Estat pot interlocutar amb qualsevol altre govern autonòmic però dins el que és la normalitat del funcionament constitucional a Espanya”.

Les negociacions Estat-Generalitat començarien després de la investidura. Diu avui Josep Ramoneda que “la mínima confiança només es generarà quan les dues parts entenguin que tot el que no sigui negociar serà catastròfic”.

2. Mentrestant, el president Montilla va anar a ahir a la presó de Lledoners a visitar Jordi Cuixart, on també va parlar amb els altres presos. I, mentrestant, la justícia europea s'inclina, de moment, del costat de Valtònyc. L'euroordre per extradir el raper s'hauria d'haver cursat tenint en compte el Codi Penal que s'aplicava el 2012, quan el raper mallorquí hauria comès el delicte, i no el vigent del 2018, que era més sever perquè estava en vigor la llei mordassa i permetia l'extradició automàtica. El raper ho valorava així: "Quan Espanya juga fora de casa no pot interpretar la llei com vol. Hi ha una llei i s’ha de seguir, i ja sabíem que cauria a favor nostre perquè és de primer de dret"

3. Un home cala foc a una dona en un parc públic de Palma. La va ruixar amb líquid inflamable i després la va encendre. La víctima està hospitalitzada en estat greu, té el 40% del cos cremat i la policia ha detingut l’agressor.

4. Dues de medi ambient: una planta de Vila-Sana, a l’Alt Urgell, depura el gas metà que surt dels purins dels porcs i en fa combustible per als cotxes Seat; i el Govern fa un pla de xoc perquè Catalunya és a la cua d’Espanya en producció d’energia renovable. Ara, per exemple, un parc eòlic es podrà col·locar a tot arreu de Catalunya, amb respecte a la normativa urbanística i ambiental.

5. No us perdeu l’entrevista que li fem a l’economista Santiago Niño Becerra: “La pau social es compra amb renda bàsica, marihuana legal i oci gratuït” I diu també que “la classe mitjana està deixant de ser necessària”.

6. Avui, a les 9 del vespre, Barça-Dortmund a la Champions. Si el Barça guanya es classificarà per a la següent fase. A les 7 del vespre, València-Chelsea. Ahir el Madrid, que va ser superior i va tenir ocasions, es va deixar remuntar dos gols i va acabar empatant 2-2 amb el PSG i acabarà segon de grup. El City va empatar 1 a 1 i l’Atlètic De Madrid va perdre per 1 a 0 al camp de la Juve i es jugarà la classificació a l’última jornada.