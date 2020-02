Rakuten tampoc ve al Mobile i la llei de l'eutanàsia supera el primer tràmit: les claus del dia, amb Antoni Bassas (12/02/2020)

És dimecres, 12 de febrer del 2020. Aquest matí no, però cal tenir en compte que al migdia l'ambient serà més fred que la resta de dies de la setmana. El termòmetre pujarà entre 2 i 5 graus menys que ahir. De nit ha plogut en força comarques de Girona i avui s'escaparan quatre gotes en més indrets, però el paraigua farà poca falta.

1. El Mobile perilla: aquest matí Rakuten ha comunicat que no hi assistirà, just l’endemà que AT&T, Facebook, Intel i Cisco haguessin dit que tampoc hi participarien. Però el doctor Antoni Trilla, cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, deia a l’ARA que no hi ha cap raó mèdica per suspendre la celebració del congrés de telefonia mòbil, i recordava que l’aeroport del Prat representa, en nombre de passatgers, un Mobile diari: “Aquí a Barcelona no hi ha cap cas de coronavirus avui. No n'hi ha ni un i, per tant, encara que n'hi hagi un o dos el dia de demà, la nostra feina és controlar-los, no hi ha una raó objectiva des d'un punt de vista epidemiològic”.



Aquest matí ja tenim 1.115 morts, tots a la Xina (menys dos), i més de 45.000 infectats.



Ha començat al Congrés el debat sobre la llei de l’eutanàsia, que pretén tirar endavant el govern de Sánchez-Iglesias. Vox s’hi oposa perquè diu que convertiria l’Estat en una màquina de matar. El diputat del PP José ignacio Echániz ataca el govern espanyol dient que aprova l’eutanàsia per estalviar-se diners d’atenció a la gent gran.

3. Deuen recordar que el president Torra va dir que així que s’aprovin els pressupostos s’acabarà la legislatura. Ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va donar a entendre que el president decidiria la convocatòria d’eleccions anticipades influït pel calendari judicial, cosa que podria voler dir eleccions passat l’estiu.





4. Una bona notícia, de sentit comú: la jutge de vigilància penitenciària ha avalat el segon permís per sortir de la presó de Jordi Cuixart, en contra del que deia la Fiscalia, que demanava penediment. La jutge diu que no es pot pretendre que Cuixart faci un programa per canviar la ideologia, que no hi ha cap motiu perquè hagi de mostrar penediment, que “ho tornarem a fer” entra dins l’expressió d’un pensament ideològic i que ja ha complert el temps de presó que li dona dret a sortir-ne. I, ja que hi som, Aznar i Rajoy hauran de declarar com a testimonis al judici dels papers de Bárcenas, els del suposat finançament il·legal del PP amb diners d’una caixa B.

5. Debat al plenari del Parlament Europeu. El president Puigdemont diu que Espanya no respecta l’estat de dret i el diputat socialista Domènec Ruiz li contesta: " Com ve vostè a la cambra a donar-nos lliçons sobre l'estat de dret i l'imperi de la llei? Vostè va ser el primer, com a president del Govern de Catalunya, que va menysprear l'estat de dret". I Puigdemont li contesta: " Si demà viatjo a Espanya estic convençut que les autoritats espanyoles no respectaran la immunitat que em reconeix aquest Parlament".

6. Bernie Sanders, el candidat més a l’esquerra del Partit Demòcrata dels EUA, s’ha imposat a les primàries demòcrates de Nou Hampshire. Això no li assegura la nominació per enfrontar-se a Trump, entre altres coses perquè el guanyador d’Iowa, el moderat Pete Buttigieg, ha quedat segon. Qui va ser vicepresident d’Obama, Joe Biden, s’ha enfonsat fins al cinquè lloc.

7. Ahir van operar Dembélé: en té per sis mesos abans que no pugui tornar a jugar i, per tant, el Barça té ara la possibilitat legal de fitxar un davanter per acabar la temporada.