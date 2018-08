Sánchez evita ara acollir l''Aquarius' i quatre claus més del dia

1.

El govern espanyol diu ara 'no' a l''Aquarius'. La Moncloa no respon a l'oferta de Barcelona i deixa la decisió en mans de la UE. El PP demana que el vaixell vagi a Líbia.

Cs fa seva la via judicial i porta la mesa a la fiscalia. Acusa els representants independentistes de prevaricar en admetre a tràmit la moció de la CUP sobre el 9-N.

17-A, un any després: “Hem tornat a Barcelona, és com si una part del pare hagués quedat aquí”. La família de la Fiona Wilson fa pinya per recordar l’Ian, que va morir a l’atemptat de la Rambla.

El juliol caòtic del Prat es converteix en el millor mes de la seva història. Malgrat els problemes amb els retards, el volum de passatgers de l'aeroport va augmentar un 2,5%.

Manual del turista responsable. Persones, animals, cultura i medi ambient: com fer que l’impacte de la nostra visita sigui positiu.