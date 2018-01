La condemna a Convergència per finançar-se il·legalment a través del Palau, i quatre notícies més

1.

Condemna a CDC per finançar-se il·legalment a través del Palau. La sentència imposa nou anys de presó a Fèlix Millet, set a Jordi Montull i quatre a Daniel Osàcar.

2.

Torres més altes han caigut. L'escriptor Francesc Serés parla del significat del Palau de la Música, arquitectònicament i metafòricament.

3.

Joan Llinares: “El tresorer va fer de parallamps que evita que s’arribi als polítics”. Entrevista a l'exdirector del Palau de la Música i director de l’Agència Antifrau del País Valencià.

4.

Els lletrats del Parlament consideren que no es pot fer la investidura a distància. Rebutgen que els presos i exiliats puguin delegar el vot però serà la mesa d'edat qui ho decidirà.

5.

Mor Dolores O’Riordan, la veu poderosa i èpica de The Cranberries. La cantant, de 46 anys, era a Londres per a una sessió de gravació. La causa de la mort no s’ha fet pública.