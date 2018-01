Els condemnats per corrupció són quatre, no pas dos milions

260x366 portada abc 16/1/18 portada abc 16/1/18

Madrid inflama la podridura amb el cas Palau. Els diaris de Barcelona opten per títols informatius, com l'asèptic "El tribunal del cas Palau condemna CDC per finançament irregular" de 'La Vanguardia' o "Presó per a Millet i els Montull i multa de 6,6 milions a CDC" d''El Punt Avui'. Són enunciats que se centren en els fets i que contenen poca intenció. En canvi, a la capital del regne s'hi posaven les botes. "El partit de Puigdemont i Mas va cobrar comissions il·legals", titulava 'El País'. Evidentment, si condemnen Chaves i Griñán pels ERO el diari de Prisa no titularà pas "El partit de Susana Díaz i Rubalcaba", però aquí es tracta d'esquitxar Puigdemont amb una corrupció sobre la qual no té cap responsabilitat directa i que, de fet, li ha suposat un llast. Però, per esquitxada, 'El Mundo', que es tirava en bomba a la piscina de fang –per no dir de femta– i obria portada amb "Condemna a 'l'entramat delictiu' que finançava el nacionalisme". Titular de màfia on els culpables morals de la corrupció ja no són els saquejadors confessos ni els beneficiaris polítics directes, sinó tot el catalanisme. Esquerra i la CUP deuen estar esperant que els facin l'ingrés, m'imagino. En una línia similar, l''Abc' també girava passat de voltes amb "Les 'mordides' sepulten el partit que ha trencat Catalunya en dos". Perquè ja se sap que 'calladitos estabais más guapos' i que els dos milions d'independentistes ho són per idiòcia adoctrinada. Per cert, els calés del Palau deuen ser els més rendibles de la història econòmica: han partit un país en dos, han regat de milions el nacionalisme, han finançat un partit, han pagat bodes burgeses... Finalment, 'La Razón' opta per "Convergència ens roba", fent burla de l'espoli fiscal.

Mentrestant, la corrupció del PP o d'Urdangarin són només pomes podrides. Centenars de pomes, però res sistèmic. Només la catalana és una corrupció amb categoria moral.