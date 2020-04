El coronavirus serà el tema de 'La Marató' d'aquest any

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es dedicarà aquest any a la lluita contra el covid-19. La Fundació La Marató de TV3 ha anunciat aquest dimarts al migdia, en una decisió inèdita, que canvia el tema previst per al programa solidari i ajorna un any l'edició sobre les malalties mentals, que se celebrarà finalment el 2021 i no el 2020, tal com estava previst.

" Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels moments més difícils i incerts dels darrers temps, provocat per la pandèmia del coronavirus SARS-coV2, amb greus conseqüències per a la salut dels ciutadans. En aquesta situació d’excepcionalitat sanitària, i davant de la necessitat d’avançar en la recerca del covid-19, el Patronat de la Fundació ha decidit, de forma excepcional, canviar el tema previst per a La Marató d’enguany per dedicar-la al covid-19", explica la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en un comunicat, per justificar el canvi de temàtica del programa.

L'ens assenyala que la decisió de dedicar La Marató al coronavirus és una "responsabilitat de servei públic", i que amb aquesta mesura es posa una iniciativa solidària "col·lectiva" al servei "de les que són màximes necessitats socials i de la salut a dia d'avui". "D’aquesta manera, i fins al dia 20 de desembre [el dia en què s'emetrà el programa], TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató centraran els esforços per sensibilitzar i divulgar sobre el covid-19 i s’apel·larà a la solidaritat dels ciutadans per sumar recursos que permetin avançar en la recerca que millori la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per aquesta malaltia de gran abast", afegeix la Corporació.

De moment no s'ha anunciat qui serà el presentador d'aquesta edició de La Marató, ni tampoc s'ha revelat si es mantindrà e l format itinerant estrenat amb èxit el 2019.

Les malalties mentals, l'any que ve

La Fundació La Marató havia anunciat al febrer que aquest any el programa posaria el focus en les malalties mentals. Segons aquesta entitat, l'endarreriment d'aquesta edició fins a l'any que ve permetrà "preservar íntegrament els recursos i les accions per a la sensibilització social, la divulgació i la recerca necessaris per a La Marató dedicada a millorar la vida de les persones que pateixen trastorns mentals". La Fundació destaca, a més, que, d'aquesta manera, La Marató dedicada als trastorns mentals coincidirà amb la trentena edició del programa, la qual cosa "contribuirà a fer-ne una edició excepcional".

La Marató va néixer l'any 1992, i des de llavors ha recaptat més de 197 milions d'euros, que han permès finançar 872 projectes de recerca sobre diferents malalties. L'edició de l'any passat, dedicada a les malalties minoritàries, es va tancar amb un marcador de 9.404.256 euros (el quart més alt de la història), tot i que la xifra definitiva de recaptació encara no s'ha fet pública: el termini per fer donatius es va tancar el 31 de març i s'espera que el resultat final es doni a conèixer al llarg de les pròximes setmanes.