El 'Sense ficció' del 20-S rebenta audímetres i supera el milió d'espectadors

La crònica de la jornada del 20 de setembre que es va saldar amb l'empresonament dels Jordis va ser seguida ahir per 1.071.000 espectadors a TV3 (amb una quota de pantalla del 34,8%). Es tracta d'una xifra espectacular, assimilable només als grans espectacles esportius. El documental s'emetia sota el paraigua del programa 'Sense ficció' i es va convertir en el segon més vist de la història, només superat pel que es va oferir de l'1-O, tots dos produïts per Mediapro. Aleshores es va arribar als 1.323.000 espectadors, el 36,9% dels que a aquella hora miraven la televisió.

Es va tractar, també i de llarg, del programa més vist del dia, ja que va superar amb comoditat els 643.000 espectadors que van seguir el partit entre Anglaterra i Bèlgica a Telecinco, que va registrar un 'share' del 26,7%. El programa posterior –un especial del 'Més 324'– també va marcar un excel·lent resultat, amb 539.000 espectadors de mitjana (tot i acabar a la una de la matinada) i un 30,8% de quota.

TV3 es va situar com a líder en solitari: un 19,8% de quota, ben lluny de l'11,9% aconseguit per Telecinco. El documental haurà sigut una contribució destacada a un resultat del mes en què, si no hi ha sorpreses d'última hora, TV3 serà líder, tot i el Mundial.