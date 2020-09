Les infidelitats tornen a Telecinco amb la nova 'La isla de las tentaciones'

Mediaset passa a l'atac per aturar l'ofensiva d'Antena 3 amb Mujer: Telecinco estrena aquest dimecres la segona temporada de La isla de las tentaciones, el seu gran fenomen de principi d'any. Seguint el format de l'edició anterior, cinc noves parelles, en un punt crític de les seves relacions, participaran en el programa amb l'objectiu de superar una prova de confiança. Per això viuran per separat en dues cases, sense contacte entre ells, i acompanyats per un grup de 20 solters. En la seva primera edició, el programa, que s'ha rodat a la República Dominicana, va aconseguir shares per damunt del 20%.

Una de les novetats d'aquesta edició és la introducció del mecanisme conegut com El collar del veto, que podran utilitzar les parelles en determinats moments per intentar salvar la seva relació. En cada una de les cases, només un dels nois i una de les noies tindran al llarg del programa l'opció de vetar que la seva parella tingui una cita amb un dels solters. Enguany Sandra Barneda substitueix Mónica Naranjo, que va ser la presentadora de la primera edició, mentre que Carlos Sobera assumeix l'espai de debat, del qual fins ara se n'encarregava la nova conductora de La isla de las tentaciones.