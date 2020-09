La 1 proposa debats sense política per als dissabtes a la nit

Quan Televisió Espanyola va anunciar, fa quatre mesos, que preparava un programa de debat per al dissabte a la nit, qui més qui menys hi va veure la voluntat de la cadena pública estatal de reproduir un format que dona bons resultats en aquesta franja tant a Espanya (amb La sexta noche) com a Catalunya (amb el Preguntes freqüents). Però aquest dimarts, en la presentació del nou programa (que es titularà La pr1mera pregunta i s'estrenarà aquest dissabte a les 22 h), els seus responsables van deixar clar que aquesta no és en absolut la seva intenció. " La pr1mera pregunta no s'assemblarà a cap altre programa. Volem ser una alternativa a l'oferta televisiva molt consolidada que ja hi ha els dissabtes a la nit", va assegurar el director i presentador de l'espai, el català Lluís Guilera.

Tot i que els continguts del programa estaran vinculats a l'actualitat, i que fins abans de l'estiu el seu presentador conduïa el Telediario del cap de setmana (del qual era editor des del 2014), la cadena remarca que La pr1mera pregunta no pretén ser un programa informatiu, i de fet depèn de l'àrea d'entreteniment. "Aquest programa és una novetat: no recordo haver fet un programa d'entreteniment en directe des de fa molts anys", destaca la directora d'aquest departament, Toñi Prieto, que afegeix que el programa no parlarà de política (a diferència de les propostes de TV3 i La Sexta) sinó "d'allò que volen saber els ciutadans", amb temes de caràcter social que s'abordaran "de forma amena i divertida", però alhora "rigorosa".

Dos debats i una entrevista

Segons Guilera, el programa, que durarà tres hores, tindrà un "format obert" i buscarà "sorprendre cada setmana amb alguna cosa inesperada". De totes maneres, sí que hi haurà una estructura bàsica que es mantindrà per norma general. Així, el programa començarà amb un primer debat "seriós" i amb un "punt social" en què sis "analistes de diferents perfils, no només periodistes", oferiran el seu punt de vista sobre algun tema d'actualitat. Les seves aportacions es podran completar amb entrevistes a experts en aquella matèria (per exemple, el primer dia el presentador conversarà amb el doctor Valentí Fuster sobre la pandèmia de covid-19), amb un cara a cara entre dues posicions enfrontades o amb testimonis que explicaran com viuen aquella situació en primera persona.

A continuació, el programa oferirà una entrevista en profunditat a un personatge conegut, que podrà anar acompanyada d'una actuació en directe (serà el cas, aquesta setmana, de Mónica Naranjo), i per acabar hi haurà un altre debat, "més desenfadat", en què participaran col·laboradors com els humoristes Pepe Colubi i Henar Álvarez o el periodista Marc Giró.

A més d'aquests blocs principals, als quals cada setmana es podran afegir continguts extres en funció de l'actualitat, el programa comptarà també amb col·laboradors que es faran càrrec de diverses seccions. Un d'aquests serà l'imitador Carlos Latre, que hi posarà l'humor i oferirà el seu amplíssim ventall de personatges a Guilera perquè pregunti "el que vulgui a qui vulgui". La monologuista Pilar de Francisco, per la seva banda, farà un repàs de l'actualitat de les xarxes socials i també es capbussarà en els perfils digitals dels entrevistats i dels seus fans per trobar-hi curiositats. Per exemple, intentarà descobrir a qui segueix el convidat a Twitter que no el segueixi a ell. I la periodista María Gómez donarà suport al presentador principal assumint algunes entrevistes, conduint reportatges o recollint les opinions dels espectadors. A més, cada emissió es tancarà amb el duet musical Antílopez, que interpretaran una cançó creada expressament per al programa per resumir amb una barreja d'ironia i crítica social un dels temes més destacats de la setmana.

Sense línies vermelles

Entre els col·laboradors de La pr1mera pregunta hi haurà també la periodista Pilar Eyre, que cada dissabte parlarà del "personatge o esdeveniment més important de la setmana" i, per començar, va prometre "molta informació inèdita sobre la princesa Corinna". "Cada setmana hi ha d'haver nous titulars, hi ha d'haver noves notícies, hi ha d'haver exclusives", va dir la periodista, i va avançar que recorrerà al seu " background" de 40 anys de relacions amb "totes les primeres figures que hi ha hagut en aquest país" per treure a la llum "anècdotes i secrets" que fins ara no s'havia atrevit a revelar. "A mi m'han dit que no hi havia línies vermelles: vaig preguntar si hi havia alguna cosa de què no es pogués parlar i em van dir que no", assegura Eyre. Guilera tampoc no descarta que en algun moment la crònica rosa es pugui fer un lloc al programa, però només si algun fet de l'actualitat ho requereix.

La pr1mera pregunta, que TVE produeix juntament amb la productora catalana Visiona TV, s'emetrà des dels estudis que la cadena estatal té a Sant Cugat del Vallès, però en castellà i per a tot Espanya. De moment, TVE ha contractat el programa durant un trimestre, i Prieto assegura que són "cauts" pel que fa a l'audiència: "Som molt conscients que aquesta nit és molt delicada: hi ha una oferta molt consolidada, però hi ha espai per a tothom. Si la gent veu que oferim entreteniment de qualitat, ens quedarem satisfets", afirma.