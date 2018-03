La paternitat capgira ‘Allí abajo’

La comèdia insígnia d’Antena 3 torna aquest dilluns a la petita pantalla. Allí abajo estrena la seva quarta temporada introduint un nou element que causarà més tensions entre els dos protagonistes, la Carmen (María León) i l’Iñaki (Jon Plazaola): la seva filla Elaia. La parella, ara separada, veurà com la nena, nascuda al final de l’anterior temporada, revoluciona les seves vides.

Uns protagonistes més madurs

En aquesta nova temporada, la sèrie -que arrenca uns mesos després del final de l’anterior entrega- reprèn la idea que guiava els seus inicis, les diferències entre el nord (País Basc) i el sud (Andalusia), una premissa calcada a la d’Ocho apellidos vascos. La Carmen tornarà a Sevilla, mentre que l’Iñaki es quedarà a Sant Sebastià. A les complicacions que ja tenia anteriorment la relació de la parella ara s’hi suma el fet d’haver de prendre decisions en comú que afecten la seva filla. “Hauran de madurar a l’hora de relacionar-se entre ells, a vegades seran molt adults i a estones s’equivocaran molt”, explica María León. “Seran una exparella molt moderna”, assegura Plazaola.

La separació física dels dos personatges ve motivada per nous reptes professionals. A la Carmen li ofereixen dirigir la clínica Híspalis, ja que el seu actual director, el Cristóbal (David Arnaiz), l’està enfonsant. Ella no deixarà passar aquesta oportunitat i agafarà les regnes de la seva vida professional i també personal. “En aquesta quarta temporada, la Carmen experimentarà un canvi important: el fet de tenir una nena farà que maduri i estigui més contenta d’ella mateixa”, assegura León. Per a l’actriu, la paternitat transformarà tant la infermera com l’Iñaki. “Es veurà més la personalitat de cada un i el seu interior”, remarca l’actriu, que afegeix que fins ara s’havia vist molt més el cercle d’amistats de la parella que “el cor” dels protagonistes. La Carmen haurà de combinar la seva feina amb la cura de la seva filla, un àmbit en el qual comptarà amb el suport del seu germà Rafi (Alberto López), el seu pare i els seus amics Jozé (Salva Reina) i Dolores (Mari Paz Sayago).

Per la seva banda, l’Iñaki es proposarà recuperar el Kaia, el seu bar, i reprendre l’ofici de cuiner, encara que això impliqui quedar-se al nord i, per tant, separar-se de la seva filla.

El fil conductor del primer episodi serà el bateig de l’Elaia, que estarà ple d’entrebancs. La responsabilitat de l’organització recaurà en els amics de l’Iñaki, que només es trobaran problemes: reservaran en un restaurant equivocat, el padrí acabarà detingut i el mossèn desapareixerà.

Un nou competidor

Les anades i vingudes de la Carmen i l’Iñaki toparan amb una altre obstacle, a part de la distància. Es tracta del Yago, un sensible pediatre gallec que comença a treballar a la clínica Híspalis, que ara dirigeix la Carmen, i del qual s’enamorarà la protagonista. Tamar Novas, ara d’actualitat perquè forma part del repartiment de Fariña, interpreta el contrincant de l’Iñaki.

A més del Yago, la comèdia també incorpora altres personatges, com la Miren, la cosina de l’Iñaki. Interpretada per Elisa Lledó, la noia torna a casa per fugir d’una situació incòmoda al Canadà, on vivia fins ara. Tot i que els seus pares, la Bego i el Sabino, sempre l’havien considerat una filla modèlica, la realitat és que la Miren porta anys dedicant-se a estafar i sembla que no pensa canviar d’actitud.

El tercer nou personatge és el Julen (Asier Hormaza), un ertzaina amb un caràcter complicat i molt estricte que acabarà fent parella professional amb la Rosa Mari (Elena Irureta).

Un valor segur

Les dades d’audiència han convertit Allí abajo en un dels espais forts d’Antena 3. En el seu debut, la comèdia es va emetre simultàniament en tres canals d’Atresmedia -Antena 3, Nova i Neox- i va aconseguir un share del 32,3%. La primera temporada, emesa només per Antena 3, va obtenir una quota mitjana del 22,5% i va ser seguida per més de quatre milions d’espectadors.

Tot i que la segona entrega va fer unes xifres una mica inferiors -18,3% de share i 3,1 milions d’espectadors-, la tercera temporada va remuntar i va millorar la quota de pantalla fins al 19,9%. De fet, des de la seva estrena, l’abril del 2015, Allí abajo té una mitjana de 3,4 milions d’espectadors i una quota del 20,1%. Més enllà de les audiències generals, la comèdia té un valor comercial indiscutible per a la cadena: aconsegueix atrapar els espectadors més joves -una de les franges més desitjades-, entre els quals obté una quota de pantalla del 22,5%.

Recorregut internacional paral·lel

Un dels objectius d’Atresmedia és promocionar-se com una factoria de ficció i aconseguir rellevància en el mercat internacional. Per aquest motiu, la majoria de les seves sèries estan disponibles a Atreseries Internacional, el canal que distribueix les seves ficcions a Llatinoamèrica i el mercat dels EUA.

Allí abajo és una de les sèries que formen part del seu catàleg. A partir del 17 d’abril, quinze dies després de la seva estrena oficial, la comèdia es començarà a emetre al canal internacional d’Atresmedia, que arriba a 10 milions de cases a través dels principals operadors. A part de la seva emissió internacional, Allí abajo va ser una de les ficcions que van cridar l’atenció al MIPTV del 2015. Llavors es va anunciar una adaptació ucraïnesa, tot i que de moment encara no s’ha materialitzat.

L’última estrena d’Atreseries Internacional ha sigut Cuerpo de élite, l’aposta de comèdia més recent d’Atresmedia. En aquest cas, la sèrie protagonitzada per Cristina Castaño es va estrenar alhora a Espanya i al mercat internacional.