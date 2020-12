El president de ‘La Razón’, imputat pel cas Villarejo

L’Audiència Nacional ha ordenat la reobertura de la peça 18 del cas Tàndem i que es prengui declaració, en qualitat d’investigat, el president de La Razón i membre del consell d’administració d’Atresmedia, Mauricio Casals. En concret, el tribunal vol determinar si va ser la persona que va encarregar l’espionatge dels germans Javier i Ignacio Pérez Dolset a l’excomissari José Manuel Villarejo.

Els magistrats estimen així el recurs presentat per Javier Pérez Dolset i revoquen les resolucions del jutjat d’instrucció número 6, que acordava el sobreseïment provisional de la peça separada. L’Audiència pren la decisió perquè [Casals] és l’única persona respecte a la qual, de moment, hi ha indicis de la seva possible participació en els fets objecte d’investigacióʺ. La tesi rere les investigacions és que Villarejo aprofitava els recursos que li atorgava ser comissari per vendre serveis que incloïen la venda de dades de particulars que no estaven sent objecte d’investigació oficial. L’Audiència Nacional raona que, encara que aquest espionatge s’hagués fet sense pagament de Casals, això ʺno exclouria el delicte de suborn que es va poder cometre mitjançant aquest encàrrec, i tampoc el de descobriment i revelació de secretsʺ. El president del diari ja va ser investigat per un presumpte frau de subvencions públiques l'any 2017.