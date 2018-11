Els periodistes de TV3 demanen més control dels contractes publicitaris dels presentadors de la cadena

El consell professional de TV3 ha demanat avui que hi hagi més control de les campanyes publicitàries que fan presentadors de la casa, com Lluís Marquina o Lluís Canut, i que, en opinió de l'organisme, comprometen la credibilitat de la televisió pública. Lluís Marquina, presentador del magazín de tarda 'Tot es mou', és imatge de l'entitat bancària BBVA, mentre que el periodista esportiu Lluís Canut ha publicitat la marca de cotxes Hyundai. No és la primera vegada que l'organisme es queixa d'aquesta situació, el 2016 ja va cridar l'atenció sobre el fenomen perquè consideraven que contravenia el llibre d'estil de la televisió.

La Publicitat, a TV3, entra ja fins a la cuina...

El Consell Professional de TV3, contra la confusió entre el servei públic i els interessos comercials. pic.twitter.com/ncHGzvBxdu — Consell Professional TV3 (@CProfTV3) 23 de novembre de 2018

En el comunicat, el consell professional recorda que el llibre d'estil de TV3 faculta el director de la cadena per negar el permís als professionals perquè facin publicitat si es considera convenient, una facultat que Sanchis es va comprometre a fer servir, segons l'organisme. En l'escrit, el consell demana tant al director de la televisió com al consell de govern de la CCMA "que acabin amb aquestes llicències que deterioren la imatge de TV3 i contribueixen a la confusió entre la marca dels anunciants i la marca de la televisió", tot i que no tanquen totalment la porta al personal de TV3 a fer publicitat.

Per a l'organisme, la línia vermella que no es pot traspassar la marquen els continguts informatius, que en cap cas haurien de convertir-se en espais publicitaris. En canvi, pel que fa als continguts d'entreteniment, creuen que se n'hauria d'avaluar la idoneïtat i, en cas necessari, denegar-ne les autoritzacions, facultat que pot exercir el director.

L'organisme posa com a exemple el cas de la publicitat de Hyundai, que ha tingut lloc al plató d''El club de la mitjanit'. "No només el prescriptor és una persona de la casa, sinó que la mateixa casa –el plató d''El club de la mitjanit'– és l'escena de l'anunci. El consell professional explica que és el departament comercial qui fa les ofertes amb la intenció de "casar els interessos de les marques d'associar-se amb la credibilitat, les necessitats financeres de TV3 i les aspiracions –gens qüestionables– de millores retributives que el personal de la tele pot tenir".