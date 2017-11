El consell professional de TV3 "protesta enèrgicament" contra les limitacions imposades per la Junta Electoral

El consell professional de TV3 considera que les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) referides als mitjans públics catalans constitueixen "una greu ingerència en el criteri periodístic de les redaccions". "Protestem enèrgicament per una decisió que, considerem, té uns efectes que de cap manera caminen en el sentit de garantir la neutralitat i la imparcialitat", diu en un comunicat aquest organisme, format per periodistes de la cadena i que té la funció de vetllar per la qualitat i el rigor de la informació.

El Consell Professional @CProfTV3 de @tv3cat sobre les resolucions de les juntes electorals (Provincial i Central):

El comunicat fa referència, d'una banda, a la decisió de la JEC d'impedir a TV3 i Catalunya Ràdio referir-se als membres del govern cessat en aplicació de l'article 155 de la Constitució com a "president" i "consellers". "Des de sempre, els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) hem recollit en els nostres continguts informatius la convenció protocol·lària que manté el tractament de 'president' i 'conseller' que les persones que han ocupat el càrrec conserven", diu el consell, i recorda que aquest tractament "mai no havia sigut qüestionat" fins ara.

D'altra banda, el consell professional lamenta també que la JEC consideri que la transmissió de la manifestació a favor de l'alliberament dels presos polítics va vulnerar "els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa". "La Junta -diu el consell- deixa fora de la seva consideració la retransmissió que TV3 va fer, igualment, de la manifestació del 28 d'octubre en defensa de la unitat d'Espanya. Exclou, precisament, un element cabdal per veure i entendre que el que ha fet TV3 en aquest cas és cobrir els esdeveniments i dimensionar les cobertures i les emissions en funció de l'interès informatiu dels fets. TV3 va mirar, en definitiva, de ser plural i neutral". Per això, segons el consell, en la seva resolució la JEC "aparta del judici l'element més rellevant" i, en conseqüència, "la decisió que se'n deriva és negligent".

"Imposar les paraules, imposar el relat per damunt de decisions professionals és una cotilla a la llibertat d'expressió i un mur davant el dret a la informació de la ciutadania", afegeix el comunicat, que rebutja "la censura i les llistes negres de paraules prohibides" i reivindica "el periodisme lliure i no polititzat".

Aquest dimecres, el consell professional de Catalunya Ràdio havia emès un comunicat en el mateix sentit.