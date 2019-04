L'espai compensatori ordenat per la JEC enfonsa TV3 fins al 2% de 'share'

Només 28.000 persones van sintonitzar TV3 aquest dissabte entre les 18 h i les 20 h per veure l'espai informatiu que la televisió pública va oferir, obligada per la Junta Electoral Central (JEC), per compensar el PSC, el PP i Ciutadans, els tres partits que concorren a les eleccions del 28 d'abril i que no es van sumar a la manifestació pel dret a decidir que es va celebrar a Madrid el 16 de març, que TV3 va emetre en directe i que l'organisme que regula el procediment electoral va considerar que havia afavorit ERC, JxCat i els comuns, que sí que van donar suport a la convocatòria.

Aquest especial es va emetre simultàniament pel canal 3/24 (que també havia transmès la manifestació), on va aconseguir una audiència de 7.000 persones. En total, doncs, l'emissió va aconseguir 35.000 espectadors. En quota de pantalla, això representa un 2,5%, sumant les xifres de les dues cadenes: TV3 va fer un 2% i el 3/24 hi va aportar mig punt més.

Són xifres que no tenen ni punt de comparació amb les que va aconseguir la transmissió de la manifestació, que va ocupar exactament la mateixa franja horària d'un dissabte. Aquella tarda entre TV3 i el 3/24 van sumar 468.000 espectadors i un 'share' del 26,3%. Des que va començar l'any, la mitjana d'audiència de les pel·lícules que TV3 emet a aquesta hora ha sigut de 121.000 seguidors i un 7,5% de quota (unes xifres, que, lògicament, no inclouen el 3/24).

Aquests resultats van provocar que, durant aquelles dues hores, TV3 quedés per darrere de canals com La 2 o Trece, però, tot i així, la televisió pública va aconseguir tancar el dia com la cadena més vista: va fer un 10,8% i va superar per set dècimes Telecinco, que va ocupar el segon lloc.

Tal com la cadena havia acordat amb els partits, les dues hores que havia de durar l'emissió (que també es va poder seguir per Catalunya Informació) es van repartir en funció dels resultats obtinguts a les anteriors eleccions generals, de manera que 47 minuts van correspondre al PSC, 40 al PP i 34 a Ciutadans. Cada formació va poder escollir quin acte s'emetia: els socialistes van recuperar l'acte d'inici de campanya celebrat dijous al vespre a Santa Coloma de Gramenet, els populars van escollir el que havia tingut lloc divendres a la nit a Barcelona i el partit taronja va optar per oferir el que havia tingut lloc a Sevilla el mateix dissabte al matí.

L'any 2015 la JEC ja havia obligat TV3 a emetre un programa d'aquestes característiques, durant la campanya de les eleccions al Parlament del 27 de setembre, per compensar la transmissió de la manifestació independentista de l'Onze de Setembre, que havia coincidit amb el primer dia de campanya electoral. En aquella ocasió, el programa, que va ocupar una franja de tres hores de la tarda d'un diumenge, va tenir, també, 35.000 espectadors (27.000 per TV3 i 8.000 pel 3/24), però es va quedar amb un 1,8% de 'share'. L'1,4% que va marcar individualment TV3 va marcar, segons va informar la cadena, el pitjor resultat del canal en aquesta franja en tota la seva història.