La pròxima edició de La Marató de TV3 estarà dedicada al càncer

El càncer representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones. L'any 2016, unes 38.500 persones van ser diagnosticades amb aquesta afecció i 10.425 no ho van poder superar. Per tal de contribuir a la cerca de tractaments efectius, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest any es dedicarà al càncer. Serà la quarta vegada que el programa solidari reculli diners per a aquesta malaltia, després d'haver-ho fet el 1994, el 2004 i el 2012.

En concret, els donatius es dedicaran a la recerca biomèdica, que investiga com lluitar contra la disseminació de la malaltia. Una de les línies més prometedores i que es busca potenciar és l’estudi de la biòpsia líquida, una anàlisi de sang que és capaç de detectar tumors quan encara estan en les seves fases primerenques. Un altre dels objectius és incidir en la recerca de la immunoteràpia, el tractament que permet estimular el propi sistema immunitari del pacient perquè venci les cèl·lules cancerígenes. També cal avançar en els tractaments actuals multidisciplinaris amb quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia perquè siguin encara més efectius i personalitzats.

La temàtica ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació, a proposta de la Comissió Assessora Científica, a partir de les sol·licituds rebudes en l'última convocatòria de propostes de malalties. Un cop cada dos anys, la Fundació fa una crida a les associacions mèdiques i de pacients perquè proposin malalties que puguin ser objecte del programa.

Des que es va posar en marxa el 1992, La Marató ha recaptat més de 170 milions d'euros i ha finançat 794 projectes de recerca.