8TV es queda sense Arús, que li aportava el 36% de l’audiència

Després de 16 temporades i 3.380 programes emesos, Alfons Arús presentarà aquest divendres (14 h) per última vegada l’ 'Arucitys' a 8TV, abans de traslladar-se a La Sexta, que acollirà l’espai a partir de la tardor. El periodista, doncs, tancarà una llarga etapa televisiva que es va iniciar quan la cadena del Grupo Godó es deia encara CityTV, el 17 de setembre del 2002. El format va néixer com un espai d’anàlisi de l’actualitat amb humor (fins i tot incloïa les imitacions del 'Força Barça'), però ha derivat cap a un programa de tertúlia sobre televisió i premsa rosa.

El comiat d’Arús suposarà un cop fort per a 8TV, que es queda sense el seu principal pilar. Amb una mitjana de 89.000 espectadors cada tarda, l’'Arucitys' és el programa més vist de la cadena, i la seva quota de pantalla, del 5,1%, supera de llarg el 3,2% que obté 'La nit a 8TV', el segon programa amb més públic del canal. De fet, aquesta temporada l’espai d’Alfons Arús ha aportat a 8TV un 36,4% de la seva audiència total, malgrat que només ocupa un 9% de la graella setmanal (tres hores al dia, de dilluns a divendres).

Durant les últimes temporades, l’'Arucitys' havia compartit el lideratge del canal amb l’informatiu '8 al dia', que presentava Josep Cuní, però el comiat del periodista al final de la temporada passada, després de sis anys, va deixar el programa de sobretaula com a únic puntal de la graella. De fet, l’audiència obtinguda per l’'Arucitys' aquesta temporada és la més baixa dels últims cinc cursos (l’any passat va arribar al 6,1%, amb 96.000 seguidors diaris), però en canvi el seu pes específic ha augmentat de cop: la temporada 2013-2014 l’audiència del programa representava un 25,1% del total del canal, i el curs passat havia pujat fins al 30,3%. Aquesta temporada, sense Cuní, l’aportació de l’'Arucitys' ha crescut sis punts, malgrat que el programa ha perdut espectadors.

Una graella ‘low cost’

De totes maneres, la desaparició de l’'Arucitys' ja formava part del pla que va dissenyar Ramon Rovira quan va aterrar al capdavant de l’àrea audiovisual del Grupo Godó, al novembre. Rovira es va trobar un canal que generava sis milions d’euros de dèficit cada any i sobre el qual pesava una amenaça real de tancament. La seva proposta per evitar-ho va ser formular una graella 'low cost' amb els esforços concentrats en el 'prime time'. Això es va traduir en una transformació de '8 al dia' en un espai purament informatiu i en el naixement de 'La nit a 8TV', un programa d’anàlisi, debat i entrevistes conduït pel mateix Rovira.

Sobre l’'Arucitys', es va optar per mantenir-lo fins a final de temporada, però el seu elevat cost el feia incompatible amb la nova política de la cadena i, per tant, no estava previst renovar-lo. Durant el programa d'aquest dijous, Arús ha revelat que la productora del format, Aruba (propietat del periodista i de la seva dona, Angie Cárdenas, subdirectora de l’espai), havia ofert a Godó continuar fent el programa, sense ell, “al preu que fos”. “Poseu el preu i en funció d’això intentarem oferir el millor producte”, és el missatge que Aruba va traslladar a la cadena, segons Arús. Fonts de la direcció de 8TV, però, han explicat a l’ARA que de moment la proposta ha estat descartada per motius econòmics.