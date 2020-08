'La corona roman', el recull dels editorials sobre la fugida de Joan Carles I

Els quatre principals diaris de la premsa escrita de Madrid han sortit en tromba i a l'uníson –en aquest tema no hi ha discussions– a defensar la monarquia borbònica com a garant de la democràcia espanyola i el règim del 78. " La corona roman", titula l' Abc l'editorial en què, lluny de criticar els abusos de Joan Carles I, els rebaixa a actes privats "gens exemplars" que no embruten en cap cas el seu paper com a cap d'estat. També culpa Podem i Pablo Iglesias, separatistes i l'extrema esquerra en general de la fugida del Borbó i demana al president espanyol, Pedro Sánchez, "lleialtat" en la "defensa activa de la corona".

La Razón tampoc critica el rei emèrit i escriu un editorial grandiloqüent el dia que Joan Carles I se'n va per la porta del darrere. "Per a la història gran, l'única que al final compta, la figura de Joan Carles I estarà indissociablement lligada al període més complex, difícil i fecund viscut per la Nació", comença l'editorial, que es titula "L'últim gran servei de Joan Carles I d'Espanya". També dedica unes línies a il·lustrar "els més joves que no van viure la Transició" i els recorda que el pare de l'actual rei va fer d'Espanya una nació "lliure".

En la mateixa línia, El Mundo treu ferro a l'escàndol en l'editorial " Un gest dolorós en defensa de la Corona" i assegura –potser treu la informació del CIS del 2015, ja que des de llavors no es pregunta– que "la Corona gaudeix d'una estreta comunió amb els espanyols". El País, tot i ser el diari que se situa més a l'esquerra de l'espectre mediàtic de la premsa escrita de Madrid, defensa la monarquia com a part de "l'arquitectura" de la democràcia espanyola malgrat la "conducta poc exemplar" de Joan Carles I i recorda que el rei emèrit, "com tots els espanyols", té el dret de la presumpció d'innocència.

Diaris de Barcelona

La Vanguardia, en l'editorial titulada " Solució contundent i terapèutica" , emmarca l'actitud dels Borbons en un context de corrupció general de la classe dirigent catalana i espanyola, i ressegueix el cas Pujol i dels ERO, entre d'altres. A més, celebra que el rei emèrit deixi de "projectar els seus problemes sobre la institució" però assegura que "no s’amaga ni fuig de la justícia". També considera la Corona com un element indissoluble de la democràcia espanyola.

D'altra banda, El Periódico sí que crítica la decisió del rei emèrit i destaca que li pertocaria quedar-se a la Zarzuela i posar-se en mans de la justícia. A més, toca el crostó a la premsa i demana fer un exercici d'autocrítica i ser menys tolerants per "mantenir la confiança amb les institucions".

El Punt Avui publica un editorial contundent contra el rei emèrit i recorda que, en cap cas, les investigacions periodístiques i judicials contra Joan Carles I s'aturen tot i que hagi abandonat Espanya. " El rei emèrit se’n va, però el desprestigi de la Corona i, sobretot, el dret dels ciutadans a triar entre monarquia i república es queden", acaba l'editorial.

L'ARA, en el mateix sentit, destaca que "el descrèdit de la monarquia espanyola és tan greu que cal donar la veu a la ciutadania" i demana "un referèndum inajornable". "Arribats a aquest punt, la classe política espanyola es troba davant d'un dilema molt seriós: o bé tanca els ulls a la realitat i fa veure que no passa res, o bé afronta el problema de cara i dona la paraula a la ciutadania a través d'un referèndum sobre la monarquia", diu l'editorial.