El 'remake' de 'Buffy, la cazavampiros' tindrà una protagonista afroamericana

El director i guionista Joss Whedon prepara el 'remake' de la seva sèrie 'Buffy, la cazavampiros', emesa entre el 1997 i el 2003. En la nova versió hi haurà canvis en la trama i, sobretot, en els personatges. Una actriu afroamericana serà qui interpretarà el paper principal, que va fer mundialment coneguda Sarah Michelle Gellar. D’altra banda, la línia temporal de la història s’establirà en l’actualitat. 20th Century Fox, que va produir la sèrie original, s’encarregarà de tirar endavant el nou projecte televisiu, del qual Monica Breen ('Alias', 'Embrujadas') serà la 'showrunner', és a dir, la màxima responsable.

'Buffy, la cazavampiros' està considerada una de les produccions televisives de culte dels anys 90. La cadena WB, actualment The CW, en va emetre set temporades i a Espanya es va poder veure a través de Canal+. Arran de la seva participació a la sèrie, actors com David Boreanaz i Alyson Hannigan es van convertir en noms coneguts a Hollywood. A banda de la nova versió de 'Buffy, la cazavampiros', Whedon està preparant una sèrie de ciència-ficció per a la plataforma HBO.