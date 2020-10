Les publicacions en català reclamen ajudes en la seva gala anual

"Som l'únic sector de la cultura catalana que no ha rebut cap suport en aquesta situació extrema". Germà Capdevila, president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català ( APPEC ), va obrir amb contundència la vintena Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Una gala atípica, sense públic, amb els premiats intervenint des de casa seva i que es va poder seguir telemàticament. Al contrari del que ha passat en les últimes edicions, més que una festa anual dels editors va ser un altaveu de reafirmació i una ocasió per denunciar l'estat que viuen les publicacions del país: "És una situació realment complicada per a tots els editors de revistes i premsa en català; la pandèmia ens està afectant de ple", va dir Capdevila, que va alertar sobre la possibilitat que el teixit de publicacions en català, ara "potent i musculat", torni a temps passats. "Ens podem trobar amb un 2021 en el qual hagi desaparegut bona part del nostre ecosistema de revistes. Ens caldran 20 o 30 anys per tornar a la situació que teníem ara", va dir el president de l' APPEC .

En el seu vigorós discurs inaugural, Capdevila no va fer referències a l'actualitat política, com va passar l'any passat , i es va centrar en preveure el futur que espera al sector si no s'hi posa remei. A més, va detallar les actuacions fetes des de l'associació per pal·liar la situació, uns intents que no van trobar la complicitat de les administracions: "Vam elaborar un pla presentat a diverses instàncies i després de molts mesos no hem obtingut cap resposta. Necessitem que la Generalitat ens ajudi com ha ajudat a la resta", va concloure Capdevila.

Tot i que els missatges que es van emetre durant la gala eren gravats, les dures declaracions del president de l'

APPEC

van tenir una resposta immediata -i involuntària, ja que els missatges estaven pregravats- per part d'Ignasi Genovés. El director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat va assegurar, abans d'anunciar quina era la millor publicació en premsa de l'any, que el Govern és conscient dels "desafiaments" que estan vivint les publicacions en català

i

va emplaçar-se a trobar "solucions comunes" entre editors i administració. El discurs de cloenda va anar a càrrec del

vicepresident

de la Generalitat Pere

Aragonés

, que va

agrair

la tasca de les publicacions en català i va

reconèixer

que el Govern té "aspectes pendents que cal corregir" respecte a aquest sector, que va definir com un "patrimoni col·lectiu del país

".

La gran majoria dels premiats de la nit – Revista Muntanya, L'Erol, La Veu de l'Anoia, Opcions.

org

, l'

InfoK

, Actua Cultura 2% i el cuiner José

Andrés–

van ser escollits per un jurat presidit pel poeta i lingüista Carles Duarte. En canvi, els

guardons a millor portada de l'any en premsa, obtingut per la publicació Estrip, i el de millor portada de revista, per a Revista Infantil

Namaka

, van ser el resultat d'una votació popular.