Les sèries truncades pel coronavirus

Quan a principis de març es van començar a estendre els confinaments arreu del món, es va viure una allau d’endarreriments de tota mena d’esdeveniments culturals, també d’estrenes de sèries. Un cop passat aquell primer tràngol, n’arriba un altre: el degoteig de sèries que han vist truncades les seves expectatives de supervivència a causa de la pandèmia.

‘Stumptown’

Una temporada. Als Estats Units s’emet a ABC i aquí a la HBO.

651x366 'Stumptown' s'ha quedat sense segona temporada pel coronavirus / HBO 'Stumptown' s'ha quedat sense segona temporada pel coronavirus / HBO

L’últim exemple és el de Stumptown, sèrie que aquí es pot veure a través de la HBO i que se centra en els casos d’una investigadora privada de Portland, Dex Parios, interpretada per Cobie Smulders, la Robin de Cómo conocí a vuestra madre. Als Estats Units forma part de la graella de la cadena ABC, que ja havia anunciat oficialment la seva renovació per a una segona temporada al maig, en ple confinament. Sorprenentment, però, la setmana passada la cadena feia marxa enrere i donava per cancel·lada la sèrie. El motiu? Les dificultats addicionals de fer la producció en temps de covid.

La intenció inicial de l’ABC era que la sèrie formés part de la programació 2020-2021, és a dir, la que començarà aquesta tardor. A més, havien dissenyat un pla per reviscolar el seu equip creatiu fitxant com a showrunner Monica Owusu-Breen, que ha treballat a sèries com Perdidos, Fringe o Alias. L’estratègia de l’ABC se n’ha anat en orris per una suma de factors: segons The Hollywood Reporter, la reinvenció de la segona temporada no va donar els resultats que esperaven i això va fer endarrerir la producció, que, a més, ara requereix més temps per tots els protocols sanitaris per evitar l’expansió del covid. En un temps de crisi com l’actual, els pressupostos es tenen en compte més que mai i el càsting principal de Stumptown, format per Smulders, Jack Johnson i Michael Ealy, contribuïa a apujar el cost final de la producció. Això, sumat al fet que la sèrie encara no havia començat la fase de producció i que, per tant, com a molt aviat estaria llesta a l’abril, ha fet que la cadena hagi pres una decisió fulminant.

Amb tot, la continuació de la sèrie no està descartada del tot, però depèn d’un gran condicionant: que l'ABC trobi una altra cadena o plataforma que la vulgui comprar.

‘The society’

Una temporada. Es pot veure a Netflix

651x366 'The society' / NETFLIX 'The society' / NETFLIX

Netflix també ha aprofitat la crisi per fer neteja de fons d’armari, encara que això suposi contradir renovacions que ja havia aprovat. En aquest cas, les damnificades han sigut dues sèries de caràcter juvenil i trames paranormals. La primera en caure ha estat The society, que ja tenia llum verda per a una segona entrega. Segons Deadline, en aquest cas es va prendre la decisió per la incertesa sobre les dates de producció i la possibilitat de reunir un repartiment extens com és el de la sèrie. Aquestes dues raons s’haurien sumat a l'increment inesperat de pressupost a causa de les mesures anticovid. The society segueix un grup d’adolescents que han d’aprendre a organitzar i gestionar la seva comunitat després que la resta de la població del seu poble hagi desaparegut.

Esta mierda me supera, també de Netflix, és una altra de les damnificades. El seu cas és una mica diferent, ja que la renovació no s’havia anunciat però es donava per feta. Deadline assegura que els guions de la segona temporada de la sèrie, que adapta una novel·la gràfica del nord-americà Charles Forsman, ja estaven escrits.

‘Cortés y Moctezuma’

El gran projecte fallit que preparava Amazon

651x366 Javier Bardem havia de protagontizar 'Cortés y Moctezuma' / REUTERS Javier Bardem havia de protagontizar 'Cortés y Moctezuma' / REUTERS

El covid també s’ha endut per davant l’ambiciosa producció d’Amazon sobre Hernán Cortés i Moctezuma que havia de protagonitzar Javier Bardem. La sèrie es va començar a rodar a Mèxic, però dues setmanes després d’arrencar es va haver d’aturar. Poc després, la productora decidia no reprendre el rodatge i anunciava que en la situació actual, amb la pandèmia de covid encara afectant arreu del món, era impossible fer la sèrie tal com es volia. Estava previst que fos una minisèrie de quatre hores de durada en què Javier Bardem havia de ser el protagonista i el productor, i Amazon i Amblin Partners la promocionaven com la producció en espanyol més gran de tots els temps.

‘I’m sorry’

Dues temporades. Als Estats Units s’emet a TruTV i aquí a TNT

651x366 'I'm sorry' / TNT 'I'm sorry' / TNT

Menys coneguda que la resta de damnificades, I’m sorry és també una altra de les sèries que han dit adeu als espectadors a causa de la crisi del covid. Aquesta comèdia sobre una mare a vegades immadura i neuròtica, que aquí es pot veure a TNT, no tindrà la tercera temporada que ja tenia confirmada. TruTV, que és qui l’emet als Estats Units, ho anunciava a finals d’agost: “Degut a les circumstàncies creades pel covid, lamentablement no podem continuar amb la producció de la tercera temporada d' I’m sorry. “Estem destrossats. Ha sigut el meu fill durant gairebé cinc anys”, explica Andrea Savage, la creadora i protagonista de la sèrie.