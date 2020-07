El Suprem confirma una multa de 250.000 euros a la Lliga per impedir a Mediaset gravar resums de partits

La Lliga de Futbol Professional haurà de pagar una multa de 250.001 euros per haver impedit l'accés de càmeres de Mediaset als camps de Primera i Segona Divisió perquè poguessin enregistrar les imatges que després conformarien els resums dels partits. La sala tercera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs que havia interposat la Lliga contra la sentència de l'Audiència Nacional del febrer del 2019, que, al seu torn, confirmava la sanció imposada l'any 2017 per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Els fets sancionats van tenir lloc entre els mesos de febrer i març del 2017, quan la Lliga va impedir que càmeres de Mediaset accedissin als estadis on es disputaven els partits de les jornades 24 i 25 de Primera Divisió i la 27 de Segona Divisió. La Lliga va prendre aquesta decisió com a represàlia pel que considerava un incompliment, per part de Telecinco i Cuatro, dels criteris fixats un any abans per la mateixa CNMC. Segons va dictaminar aquest organisme, per tal de garantir el dret a la informació, totes les cadenes de televisió tenen dret a oferir un resum de 90 segons de cada partit, amb la condició que s'emetin únicament en programes d'informació general i un màxim de dues vegades al llarg de les 24 hores posteriors a la finalització del partit.

Segons la Lliga, els canals de Mediaset emetien resums més llargs dels permesos i, en conseqüència, va vetar-los l'entrada als camps i va passar a proporcionar-los directament els resums de 90 segons ja elaborats. Mediaset ho va denunciar i Competència li va donar la raó. Ara el Suprem ha avalat la decisió de la CNMC.