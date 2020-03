El confinament de la població dispara el consum de televisió fins al rècord històric a Espanya

La televisió convencional està demostrant amb la crisi del coronavirus que, malgrat la competència de les plataformes de streaming, encara no està morta, ni de bon tros. Amb tota la població (suposadament) confinada a casa seva i pendent de l'actualitat, el consum de televisió va batre aquest diumenge el seu rècord històric a Espanya, amb una mitjana de 335 minuts per persona i dia. És a dir, cada ciutadà espanyol va mirar la televisió durant cinc hores i 35 minuts. Això inclou els canals gratuïts i els de pagament, però únicament la televisió lineal, és a dir, sense comptar els serveis de streaming.

De fet, segons un informe de la consultora GECA, el rècord s'ha batut en dos dies consecutius: els 318 minuts per persona i dia de dissabte (quan el govern espanyol encara no havia decretat formalment l'estat d'alarma) també van superar, tot i que per poc, l'anterior màxim, assolit el 9 de febrer del 2014 amb 316 minuts.

Si es té en compte, a més, que al voltant del 20% de la població no va encendre el televisor, el resultat és que dissabte cada espectador efectiu va consumir 398 minuts de televisió, i diumenge la xifra va pujar fins als 414 minuts, és a dir, 6 hores i 54 minuts. De mitjana, el nombre d'espectadors va superar els 10 milions durant tot el cap de setmana.

Si es compara amb el cap de setmana anterior, el creixement és molt notable: el diumenge 8 de març el consum mitjà per persona s'havia situat en 240 minuts (95 menys que el dia 15), i l'audiència mitjana va ser de 7,5 milions de persones (tres milions menys). Al gener, que sol ser el mes amb un consum de televisió més elevat, cada espanyol va mirar la televisió, de mitjana, 237 minuts cada dia, i al febrer la xifra es va situar en 224. La mitjana del 2019 va ser de 222 minuts, la més baixa des del 2006.

Sense rècord a Catalunya

A Catalunya, en canvi, els primers dies de confinament no han portat associat cap nou rècord de consum. Segons dades de la consultora Barlovento Comunicación, tant dissabte com diumenge cada català va mirar la televisió durant 316 minuts, de manera que aquestes dues jornades se situen en el 14è i 15è lloc del rànquing històric, lluny dels 345 minuts a què es va arribar l'1 d'octubre del 2017, en el dia de més consum televisiu que s'ha registrat mai a Catalunya. La mitjana d'espectadors va ser d'1.608.000 dissabte i i 1.607.000 diumenge. En aquest cas, ocupen el quart i el cinquè lloc d'un rànquing que lidera també el dia del referèndum de l'1-O, amb 1.707.000 persones.