El terrassenc Miki representarà Espanya a Eurovisió amb la cançó 'La venda'

Per tercer any consecutiu, un català representarà Espanya al festival d'Eurovisió. Si el 2017 hi va anar el sabadellenc Manel Navarro, amb 'Do it for your lover', i l'any passat Alfred García, del Prat de Llobregat, hi va defensar 'Tu canción' al costat d'Amaia Romero, el proper mes de maig serà un terrassenc, Miki Núñez, de 23 anys, qui viatjarà a la ciutat israeliana de Tel Aviv per interpretar-hi 'La venda'.

Aquesta cançó va ser la més votada en la gala especial que Televisió Espanyola va celebrar aquest diumenge a la nit per decidir qui aniria a Eurovisió. En concret, va rebre un 34% dels vots dels espectadors, clarament per davant de forma molt clara a 'Muérdeme', el tema que va interpretar María Villar i que, tot i partir com a favorit (ja que havia estat el més votat en la primera fase del procés de selecció), a l'hora de la veritat es va quedar amb un 22% dels suports. El tercer lloc de la nit va ser per a 'Nadie se salva', que van cantar a duet Natalia Lacunza i el mateix Miki i que va rebre el 14% dels vots.

'La venda' és una composició d'un altre vallesà, Adrià Salas, cantant i guitarrista de la banda de Montcada i Reixac La Pegatina. I el tema té l'optimisme i la vitalitat que caracteritzen la música d'aquest grup. Es tracta d'una cançó molt festiva, a mig camí de la rumba catalana i l'ska, que promet, si més, aixecar els ànims dels espectadors del festival d'Eurovisió. En aquest sentit, contrasta totalment amb el to íntim i romàntic de 'Tu canción', la balada que l'any passat va deixar Alfred i Amaia al lloc 23 de 26 participants.

Els últims precedents pel que fa als resultats dels representants espanyols al certamen no són gens satisfactoris: fa dos anys, Manel Navarro va quedar últim, amb només cinc punts, després que se li escapés un gall durant l'actuació. I, de fet, fa quatre anys que Espanya acaba per sota de la vintena plaça. Des del 2005, els millors resultats són el desè lloc que van obtenir Pastora Soler el 2012 i Ruth Lorenzo el 2014. Miki, doncs, té per davant un repte majúscul si vol anar-se'n de Tel Aviv amb bon regust de boca.

Després de conèixer la seva victòria, Miki es va mostrar "feliç i pletòric", en declaracions recollides per RTVE. Adrià Salas, per la seva banda, va assegurar que estava "flipant". "Hi havia mil cançons per triar i ha sortit la meva. Estic al·lucinant", va dir, i va pronosticar que "Miki ho farà súper bé".

Miki anirà a Eurovisió després d'haver acabat en sisena posició a l'última edició d''Operación triunfo'. Al novembre, el terrassenc va marcar una fita dins del programa de La 1 en interpretar la cançó de Txarango 'Una lluna a l'aigua': va ser el primer cop, després de deu edicions, que un dels concursants cantava un tema en català. Aquella nit, a més, va convertir-se en el favorit del públic.

Pel que fa a la resta de participants de la gala d'aquest diumenge, més enllà del 22% que va obtenir María i del 14% del duet Miki-Natalia, Noelia va rebre el suport del 7% dels espectadors, Natalia va aconseguir un 6%, Marilia un 6%, Famous un 5%, Julia un 3%, Sabela un 2% i Carlos Right un 1%.