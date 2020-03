TV3 emetrà cada tarda una sèrie "tragicòmica" amb tots els personatges confinats

TV3 va haver d'aturar el rodatge i l'emissió de Com si fos ahir a causa de la pandèmia de coronavirus, però a partir d'aquest dimecres la televisió pública catalana recuperarà la ficció a la franja de sobretaula. Ho farà amb un "format innovador" que "s’adapta a la situació de confinament excepcional" en què es troba actualment el país, ja que tots els personatges estaran tancats a casa i es comunicaran entre ells utilitzant exclusivament les xarxes socials.

La nova sèrie, titulada Jo també em quedo a casa, és una producció de YuMagic Produccions i consta de deu capítols de quinze minuts, que s'emetran de dilluns a divendres a les 16.25 h. A banda d'emetre's per televisió, els episodis també es podran veure, a la mateixa hora, al portal de vídeos TV3alacarta i als canals de YouTube i d'Instagram de la cadena.

Aquesta "tragicomèdia" està protagonitzada per vuit personatges que, a causa d'una pandèmia, es veuen obligats a quedar-se tancats a casa. El problema és que el Muç (Sergi Cervera) i la Marina (Mar Ulldemolins) s'han quedat confinats junts tot i que acabaven de trencar la seva relació de parella. Per no haver de conviure, han optat per aïllar-se en zones diferents del pis. Ell vol aprofitar la situació per reconciliar-se, però ella manté una relació amb el Larry (Peter Vives), un amic del Muç.

En canvi, el Riqui (Dafnis Balduz), el millor amic del Muç, s'ha quedat tancat a casa dels seus pares i no pot trobar-se amb la Sara (Mariona Ribas), amb qui acaba d'iniciar una relació, tot i que ella està embarassada d'un altre home.

Per la seva banda, el Robert (Jordi Cadellans) és un terapeuta de parella que ajuda la Marina i el Muç a portar la situació de la millor manera possible. Finalment, la Gal·la (Diana Roig) i el Martí (Bernat Mestre) són dos influencers que comparteixen pis i que intenten fer més suportable el confinament dels seus seguidors amb vídeos de cançons i exercicis.

Tots ells es comunicaran a través de les xarxes socials durant aquests dies de confinament, que, segons TV3, es convertiran en una "muntanya russa emocional".