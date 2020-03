TVE estrena un programa educatiu per a nens de 6 a 16 anys

TVE estrena aquest dilluns Aprendemos en casa, un programa amb continguts educatius destinat als alumnes d’entre 6 i 16 anys que estan confinats a casa per la pandèmia del coronavirus. El nou espai, impulsat pel ministeri d’Educació i Formació Professional, s’emetrà cada matí, de dilluns a divendres, mentre les escoles i instituts continuïn tancats.

A Clan s’oferiran els continguts orientats als alumnes de primària, en tres franges: de 9 a 10 h el programa s’adreçarà als nens d’entre 6 i 8 anys, de 10 a 11 h als d’entre 8 i 10, i d’11 a 12 h als d’entre 10 i 12. L’emissió passarà després a La 2, que de 12 a 13 h emetrà els continguts pensats per als estudiants d’entre 12 i 14 anys, i de 13 a 14 h als que en tenen entre 14 i 16. Les emissions s’estructuraran per assignatures en funció dels dies de la setmana: els dilluns seran per a la lògica i les matemàtiques, els dimarts se centraran en les ciències socials, els dimecres es destinaran a l’educació física i artística, els dijous s’emetran continguts de llengua i idiomes, i els divendres es reservaran a les ciències naturals.

Aquestes emissions completaran la proposta d’ Educlan, una col·lecció de 300 vídeos educatius per a nens de 4 a 10 anys que RTVE ofereix des de dilluns passat a la web de Clan i que s’han convertit en el contingut més vist d’aquest portal, amb més d’un milió de reproduccions i 236.000 usuaris únics fins divendres.