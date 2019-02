La veu torna a estar de moda

El que més m’agrada de l’ Ara Bon Dia, el servei despertador d’actualitat que el diari acaba de posar en marxa, és el recurs als talls de veu per explicar la previsió meteorològica, les claus informatives del dia i un parell de columnes d’opinió destacades, llegides pels mateixos columnistes. És tan refrescant com pràctic poder escoltar la informació sense haver d’estar pendent de la pantalla en una època en què els mitjans de comunicació abusen tant del vídeo, un suport que trobo sobrevalorat.

La tendència és general. Els consumidors d’informació han redescobert l’àudio i, més enllà de la bona salut de la ràdio en directe, assistim a una explosió dels podcasts nascuts per viure exclusivament a la xarxa, un fenomen que està alterant el mercat digital: la inversió publicitària en podcasts és, de llarg, el segment que creix més al món, per sobre de qualsevol altre format. Per això Spotify té previst gastar aquest any 500 milions de dòlars comprant xarxes de podcasts, un contingut que li surt molt més barat que la música. I això sense comptar la combinació de ràdio i podcast, que em permet escoltar El celobert, de Lluís Gavaldà, o La competència, dels Òscars, a l’hora que més em convé. De fet, com a informador em fa tanta il·lusió o més que us subscriviu a la meva secció diària del Catalunya vespre amb iTunes o amb iVoox com que m’escolteu en directe per antena.

Que la veu està de moda també ho demostra la fal·lera per les majordomes digitals com Amazon Alexa, Google Assistant i Apple Siri, sobretot en forma d’altaveus connectats. Ja hi ha consumidors que prefereixen donar instruccions verbals als electrodomèstics que prémer botons, tot i que l’ecosistema encara és força incipient. La bona salut del català a mig i llarg termini depèn en gran mesura de la seva presència en aquest entorn, i per això és crucial que participem en la iniciativa Common Voice, de Mozilla, alimentant un conjunt de dades de veu en el nostre idioma que pugui ser utilitzat per aplicacions de tercers.

Potser el signe més clar que l’àudio torna a merèixer atenció és el naixement imminent d’ Audacious, una operadora britànica de mòbil adreçada específicament a les persones amb deficiència auditiva. Quan et donis d’alta et faran una audiometria i a partir de llavors el so de totes les trucades que facis o rebis amb ells estarà equalitzat per compensar la teva deficiència d’audició i que ho sentis tot tan bé com sigui possible. Aquesta personalització extrema té molt de futur, perquè amb l’edat anem perdent capacitat auditiva i ja sabem com evoluciona la piràmide de població.