Prohibir el groc: entre el ridícul i la misèria

EL PP HA ACONSEGUIT que la Junta Electoral prohibeixi il·luminar de groc les fonts ornamentals de Barcelona. Prohibir un color és ridícul, però això, el ridícul, és el que acaba fent el poder quan ha de dissimular un abús de llei com el d’empresonar gent per les seves idees. És tan ridículament greu com prohibir que els mitjans públics informin dels “consellers empresonats”. En el cas del recurs del PSC per prohibir als membres de les meses electorals que portin llaços grocs hi ha molta misèria, massa per a un partit d’esquerres, perquè el llaç groc no és un senyal de cap partit, és un senyal d’humanitat amb un adversari polític empresonat i les seves famílies, però aquí els socialistes catalans deuen haver seguit la doctrina Goldfinger, que consisteix a girar la cara quan la realitat et fa sentir malament, i així sembla que desaparegui.