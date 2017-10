Ara més que mai, al costat dels mitjans públics catalans

La direcció i els treballadors de TV3, Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies van fer ahir un acte conjunt per mostrar el seu rebuig a l’aplicació de l’article 155 i advertir que no reconeixeran cap autoritat que no sigui nomenada pel Parlament, tal com estableix la llei de la CCMA, o pel Govern legítim. El PP i Cs han posat en el punt de mira els mitjans públics catalans, als quals acusen de ser parcials i esbiaixats, i ara pretenen aprofitar l’oportunitat del 155 per saltar-se el blindatge legal i imposar els criteris que ells considerin. L’executiu demana al Senat poder garantir “la transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial; així com el coneixement i respecte dels valors i principis continguts en la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia”. I això ho diuen els gestors d’un ens, RTVE, el consell d’informatius del qual ha denunciat moltes vegades la manipulació, la censura i el sectarisme dels seus noticiaris. Sense anar més lluny, l’endemà de l’1-O els treballadors del centre de Sant Cugat, però també els de Torrespaña, van protestar per la lamentable cobertura del referèndum català.

Ni el PP ni Cs tenen, doncs, cap legitimitat ni dret per donar lliçons de periodisme objectiu als mitjans catalans. Ni menys encara per saltar-se les lleis i destituir càrrecs que depenen directament del Parlament, com ara el director de TV3, Vicent Sanchis, o el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. És més, aquests mitjans han excel·lit en la pràctica d’un periodisme rigorós i de qualitat que ha estat premiat per l’audiència i reconegut internacionalment. Si volen buscar els culpables del creixement de l’independentisme, haurien de mirar cap a ells mateixos.

Però és que, a més, el PP i Cs es trobaran amb un mur: el de la professionalitat dels periodistes de la casa, que no deixaran de fer la seva feina com fins ara. La societat catalana haurà d’estar, ara més que mai, al seu costat, perquè sense una televisió i ràdio públiques lliures es veuria greument afectat el seu dret a rebre una informació veraç. És evident que l’objectiu últim del 155 en aquest àmbit és sotmetre Catalunya a una apagada informativa que deixi una part dels ciutadans sense els seus mitjans de referència. Una pretensió del tot vana en ple segle XXI.