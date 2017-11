Gürtel, Albiol i l’‘InfoK’

Xavier García Albiol ha declarat que denunciarà a la Junta Electoral l’ InfoK per adoctrinament de la canalla. No li va agradar un vídeo en què s’explicava la definició de pres polític. El problema del líder del PP és que el llenguatge directe i senzill de l’ InfoK el violenta perquè ho explica tot tan clar que fins i tot ell entén la gravetat del problema.

A Albiol li devia agradar més el Telediario de dimarts a la nit, el que va silenciar la declaració de Manuel Morocho, l’inspector en cap de la UDEF de la Policia Nacional, l’home que més coses sap de la investigació del cas Gürtel. I que, en la comissió d’investigació del Congrés, va afirmar que Mariano Rajoy havia rebut “indiciàriament” diners de la caixa B. Aquesta notícia, que en qualsevol altre país provocaria un daltabaix polític, va ser silenciada per la televisió pública.

El més escandalós és que l’endemà, al Telediario de dimecres al migdia, van incloure, mantenint el silenci sobre aquest fet i sense cap mena de context, unes declaracions de José María Aznar en què negava cap coneixement de cap comptabilitat irregular. La notícia, fugaç, durava vint segons. Constava d’una introducció d’Ana Blanco que es limitava a dir: “ El expresidente del gobierno José María Aznar ha dicho que no conoce ningún tipo de contabilidad irregular en el Partido Popular . I, a continuació, posaven un fragment de veu d’Aznar en què ni tan sols es podia deduir el tema del qual parlava. Només deia: “ Responsabilidad, yo no. Porque yo no era responsable de eso, sinceramente”. I punt. El tema quedava eludit. “ Contabilidad irregular” com a eufemisme de corrupció. I “ eso” com a sinònim de no se sap ben bé què.

L’informatiu de Telecinco, el de més audiència a Espanya, tampoc va abordar la notícia ni va emetre el vídeo en què Carolina Bescansa preguntava a l’inspector en cap de la UDEF. Silenci absolut.

Aquest és el periodisme que li deu agradar a Xavier García Albiol. El que amaga la informació, el que té por de donar determinades notícies a l’audiència, el que rep consignes per silenciar. Perquè això no és adoctrinar. Això és, directament, negar un dret fonamental a la ciutadania com és el dret a la informació.

Això és el que li fa por a Xavier García Albiol. Que la gent sàpiga què passa i, sobretot, que ho entengui. Quina llàstima que a causa de la vaga dimecres al vespre no hi hagués InfoK. Ja que el líder del PP està tan pendent de l’informatiu infantil, hauria estat bé que li haguessin explicat el cas Gürtel amb la claredat habitual del Super3. Que li haguessin donat una definició de “comptabilitat irregular” i li haguessin ensenyat el vídeo de l’inspector en cap de la UDEF en què afirma que Rajoy havia cobrat diners de la caixa B del Partit Popular. Potser així, amb aquest vídeo, no tindria tantes ganes de posar l’ InfoK a l’ull de l’huracà mediàtic. No fos cas que la gent se’l mirés i s’informés del que estan intentant tapar.