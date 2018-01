Oi que no ens farem mal?

El PSOE (sigles de Partit Socialista Obrer Espanyol, per als desmemoriats) ha impedit la compareixença del ministre Zoido per donar explicacions sobre els vincles del CNI amb el cervell dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils d’aquest estiu. Després que els Mossos desarticulessin el comando, vam saber que l’inductor del crim, imam de Ripoll, havia “treballat” per a ells. Si treballava per al CNI, què hi feia? Tenint en compte que no hem sabut mai més res dels morts, ni dels familiars dels morts, ni dels ferits (no n’hem vist ni un per la tele) i que el que va passar sembla que s’hagi esborrat de la memòria de tothom, valdria la pena saber si les aigües són tèrboles només perquè ha plogut o bé perquè a dins hi ha brutícia. Si el ministre no vol parlar i els de l’oposició l’ajuden, què amaguen?

Seria plausible que el ministre no donés explicacions si hagués estat la policia espanyola qui hagués desarticulat el comando. Però van ser els Mossos, potser contra tot pronòstic, cosa que va fer que, internacionalment, es digués que Catalunya “havia actuat ja com un estat”. La manifestació, amb el rei al capdavant suportant xiulets, no va ser segurament el que algú havia imaginat. No va ser un (en aquells moments necessari) clam a la unitat d’Espanya. La gent posava roses als cotxes dels Mossos. Avui un dels dos màxims responsables de la desarticulació d’aquell comando és a la presó; l’altre, degradat.

Que Zoido no comparegui gràcies al PSOE fa pensar en una sospitosa operació d’estat. Algú podria dir: “És que el PSOE té vergonyes a amagar, amb el GAL”, però no és cert. No se n’amaguen gens i no hi ha ningú que se n’horroritzi. Ara podríem demanar la compareixença del PSOE perquè ens donessin explicacions pel fet d’impedir que Zoido donés explicacions. “Per què?”, podríem preguntar-los. Però llavors el PP ho impediria. Això és l’Estat.