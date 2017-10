ABANSD’ARA

Singularidades de la vida de París

De Gaziel (Sant Feliu de Guíxols, 1887 - Barcelona, 1964) a La Vanguardia (14-II-1915). Aquest octubre ha fet 130 anys del naixement d’aquest periodista, que va excel·lir com un dels corresponsals de guerra catalans més originals, i després va ser director providencial de La Vanguardia. Foto dels estralls causats per una bomba llençada per un zepelí sobre París el 1916.