8/4: El suïcidi de Pedro Sánchez

SI NO SUMA majoria absoluta el tripartit de les dretes extremes, beneït per Bertín Osborne, el PSOE sortirà de les pròximes eleccions espanyoles amb dues opcions per formar govern: pactar amb Ciutadans o pactar amb Podem i els nacionalistes. El PSOE, però no Pedro Sánchez. La campanya electoral serveix per a moltes coses, també per anar preparant els electors per al que es farà l’endemà, no fos cas que els agafi massa per sorpresa. Albert Rivera ho ha dit per activa i per passiva: no farem president del govern Pedro Sánchez. No diu que no pactaran amb el PSOE, sinó que trauran Sánchez de la Moncloa. Per tant, sectors del PSOE es poden fer -i es fan- il·lusions de supervivència política a través d’un pacte amb Ciutadans. Però Sánchez no es pot fer il·lusions: si s’arriba a aquest pacte, serà per damunt del seu cadàver polític. Per tant, és absurd que Sánchez es dediqui a fer una campanya electoral agressiva i insultant contra els únics que poden donar suport a la seva investidura. I que es passi el dia negant o menystenint allò que haurà de negociar si vol ser investit. Les declaracions de Sánchez afavoreixen el pacte amb Ciutadans. Però el pacte amb Ciutadans liquida Sánchez. O és un il·lús o és un suïcida (polític).