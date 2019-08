FA CENT ANYS que els frescos romànics de la col·legiata de Mur van ser arrencats i es van posar a la venda en el mercat de les antiguitats. S’obria així un procés molt accelerat d’arrencada de pintura romànica i el seu trasllat, en alguns casos a museus -especialment el que ara és el MNAC- i en d’altres a particulars. Les pintures de Mur van anar a parar finalment a Boston, i avui són una peça central del seu museu. A la col·legiata de Mur n’hi ha ara una còpia molt ben feta. El centenari d’aquella primera arrencada és un bon moment per a la reflexió i el record. Des d’una perspectiva agredolça. Amb la sensibilitat d’avui, ens repugna aquell espoli que va treure les obres del lloc per al qual havien estat concebudes. Però si no s’haguessin arrencat no tenim cap seguretat que haguessin sobreviscut a l’atzarosa i terrible història d’aquests cent anys. El debat és interessant, però del tot inútil. Les pintures no tornaran. I la història no recula. En tot cas, les pintures que hi ha a Boston haurien de ser avui un reclam -allà i aquí- per anar a conèixer la col·legiata i el castell de Mur, no tan sols un dels monuments més espectaculars i sorprenents del país, sinó també el lloc al qual les pintures pertanyen conceptualment i on adquireixen el seu sentit més ple.